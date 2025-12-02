Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

Μπλόκο αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται δυναμικά σε ολόκληρη την επικράτεια, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους έως ότου ικανοποιηθούν τα «δίκαια αιτήματα επιβίωσης». Η κεντρική συνέλευση του συντονιστικού οργάνου στη Νίκαια έστειλε μήνυμα «ενότητας» και «μαζικότητας», επιδιώκοντας στενότερο συντονισμό με όλα τα μπλόκα της χώρας.

Ενίσχυση του μπλόκου της Νίκαιας

Στη Νίκαια, όπου αναμένονται νέες αφίξεις από τον νομό Λάρισας και τη Μαγνησία, ο στόχος που τέθηκε είναι να ξεπεράσει ο αριθμός των παραταγμένων τρακτέρ τα 1.000.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του μπλόκου: «Είμαστε στην εθνική και μαζί με τον Ε65 και ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα… Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα σε καίρια σημεία στην εθνική οδό, σε τελωνεία κ.λπ., όπου μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση.»

Συμπλήρωσε δε, αναφερόμενος σε κυβερνητικές δηλώσεις: «Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα αδειάσει την εθνική από τα τρακτέρ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό ήταν απειλή για τους συναδέλφους που έρχονται».

Στήριξη από την αυτοδιοίκηση

Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, προσφέροντας την έμπρακτη συμπαράστασή τους.

Τα κυριότερα αιτήματα των αγροτών

Οι κινητοποιήσεις έχουν ως κορωνίδα αιτημάτων την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του πρωτογενή τομέα.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, περιέγραψε την κατάσταση:

Εκτόξευση κόστους παραγωγής: «Το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, το τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε.»

Χαμηλές τιμές: «Οι εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας. Φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές».

Μεσολαβητές: Καταγγέλλεται κύκλωμα «μεσαζόντων» και «αισχροκέρδεια» που η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ελέγξει.

ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητούνται άμεσες αποζημιώσεις λόγω κλιματικής αλλαγής και καταγγέλλεται η «κοροϊδία» και η αναξιοπιστία στα χρονοδιαγράμματα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών από τη Νίκαια και την Καρδίτσα θα συγκεντρωθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, απαιτώντας την αθώωση των δύο αγροτών που συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με προθεσμία απολογίας.

Αποκλεισμοί δρόμων

Μάλγαρα: Οι αγρότες του Δήμου Δέλτα, έπειτα από αιφνιδιαστικό αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Εύζωνοι: Αγρότες του Κιλκίς, παρακάμπτοντας φραγμούς της αστυνομίας μέσω χωραφιών, απέκλεισαν την είσοδο του Τελωνείου των Ευζώνων με 50 τρακτέρ. Ο αποκλεισμός αφορά μόνο τα φορτηγά.

Καρδίτσα (Ε65): Το μπλόκο στον κόμβο του Ε65 έχει ξεπεράσει τα 1.500 τρακτέρ και παραμένει σε πλήρη ισχύ, με τον αυτοκινητόδρομο αποκλεισμένο αμφίπλευρα.

Σύσκεψη για τα επόμενα βήματα

Οι αγρότες Τρικάλων ανακοίνωσαν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου την Τετάρτη. Στον Έβρο, τα τρακτέρ μεταφέρονται προς το Τελωνείο των Κήπων την Τρίτη το απόγευμα, με κάλεσμα συμπαράστασης από τους συλλόγους Κομοτηνής και Ξάνθης.

Τέλος, ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (2/12), η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

