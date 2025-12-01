Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο: Μετά το Καλπάκι, μπλόκο στον Λούρο και την Άρτα

Στο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι προχώρησαν για δεύτερη ημέρα οι αγρότες των Ιωαννίνων τη Δευτέρα (01/12), στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Μετά τα Ιωάννινα στο χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν την Τετάρτη (03/12) στις δώδεκα το μεσημέρι οι αγρότες της Πρέβεζας με μπλόκο που θα γίνει στον Λούρο.

Βράζει και η Άρτα με τους αγρότες το βράδυ της Δευτέρας (01/12) να ενημερώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για τα ψίχουλα που πληρώθηκαν τελικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη Παρασκευή.

Σχέδιο αιφνιδιασμού της Αστυνομίας

«Δεν μπορεί να επιβιώσει αγρότης και κτηνοτρόφος με αυτή την κατάσταση» τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τους ζητώντας την στήριξη του Δήμου στις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ο χώρος και ο τόπος της κινητοποίησης αποτελεί «επτασφράγιστο μυστικό» όπως ο ίδιος ανέφερε, σε μία προσπάθεια να αιφνιδιάσουν την Αστυνομία αντί να αιφνιδιαστούν από αυτή.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

