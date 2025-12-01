Στους έντιμους αγρότες δίνουμε ξύλο, στα λαμόγια… επιδοτήσεις!

Στην Ελλάδα στους έντιμους αγρότες δίνουμε ξύλο και στα λαμόγια επιδοτήσεις. Γιατί; Γιατί είναι καταφερτζήδες με τα ψηφαλάκια… Τόσο απλά, τόσο ανέντιμα, τόσο κυνικά

Νίκος Συρίγος

Στους έντιμους αγρότες δίνουμε ξύλο, στα λαμόγια… επιδοτήσεις!
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν θα σταματήσουν. Και θα ενταθούν. Θα το φτάσουν μέχρι τέλους. Γιατί; Διότι δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν. Τα έχουν χάσει όλα. Γι’αυτό και δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν μπορούν.

Ο αγρότης που έφαγε ξύλο σε ζωντανή μετάδοση, ένας από τους πολλούς, φώναζε «ρε καταλαβαίνετε; Χρωστάω παντού!». Και το φώναζε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Αντί να τον χτυπήσουν κάποιοι στην πλάτη για παρηγοριά, τον χτύπησαν κανονικά… Στο ψαχνό.

Και η δικαιολογία ήταν ότι κλείνουν τους δρόμους, κουνάνε τα αστυνομικά λεωφορεία κλπ. Κάνουν δηλαδή ό,τι τους επιτρέπει η… απελπισία τους. Μιλάμε για ανθρώπους που χωρίς να φταίνε έχουν βρεθεί από τη μία στιγμή στην άλλη να χρωστάνε παντού. Άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάματο δουλεύοντας σκληρά. Δουλεύοντας τη γη. Μαζί τους και οι κτηνοτρόφοι. Οι κανονικοί αγρότες και οι κανονικοί κτηνοτρόφοι. Όχι τα λαμόγια. Αυτοί δεν τραβάνε κανένα ζόρι. Και είναι τόσο θρασείς που συνεχίζουν να πουλάνε τρέλα. Από το πού παίρνουν αυτό το δικαίωμα; Από τους ίδιους που τους έδιναν επιδοτήσεις-μαϊμού. Από τους ίδιους που τους έκαναν κομμάτι αυτού του σάπιου συστήματος. Από τους ίδιους που καμάρωναν για την «εκλογική πελατεία» τους βγάζοντας φωτογραφίες με τα λαμόγια.

Ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας το σύστημα θα φροντίσει για αυτούς. Όπως φρόντισε και για τους άλλους… Ξέρουν πως ακόμα και αν λένε πως ξέχασαν πότε έπιασαν το Τζόκερ, το ΛΟΤΤΟ, το λαχείο, θα τη βγάλουν λάδι γιατί έχουν πιασμένο τον «Πάπα» από εκεί που πρέπει… Ξέρουν ότι ζουν στη χώρα που δεν έχει σημασία τι ξέρεις αλλά ποιον ξέρεις. Κι αυτοί ξέρουν αυτούς που πρέπει.

Στην Ελλάδα στους έντιμους αγρότες δίνουμε ξύλο και στα λαμόγια επιδοτήσεις. Γιατί; Γιατί είναι καταφερτζήδες με τα ψηφαλάκια… Τόσο απλά, τόσο ανέντιμα, τόσο κυνικά.

