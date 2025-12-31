AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος

Χωρίς… ανάσα ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, υπέγραψε στην ΑΕΚ, έκανε την πρώτη του προπόνηση και την Τετάρτη (31/12) συμμετείχε στο φιλικό με την Κ19 – Πολύ όμορφες εικόνες στη γιορτή της «Ένωσης» στα Σπάτα, όπου έδωσε το «παρών» κι ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρτιν Γκεοργκίεφ ΑΕΚ
INTIME SPORTS
Με το «καλημέρα» σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς μπήκε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Γκεοργκίεφ πήρε κανονικά μέρος στο φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ στο «Σεραφείδειο», στο πλαίσιο της γιορτής που διοργάνωσε η ΠΑΕ για τα παιδιά του ΑΕΚ Kids.

Το «παρών» στα Σπάτα έδωσε κι ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδειξε έμπρακτα τη στήριξη του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η γιορτή περιελάμβανε πολύ όμορφες εικόνες με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να τραγουδούν τα κάλαντα μαζί με τα παιδιά του AEK Kids που βρέθηκαν στις εξέδρες.

AEK: Γκεοργκίεφ δίχως... ανάσα, έπαιξε στο φιλικό – Όμορφες στιγμές στα Σπάτα, «παρών» ο Ηλιόπουλος

