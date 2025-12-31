ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Συν 2.000 για κάθε γκολ στο φιλικό

Σπουδαία κίνηση από την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλου, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη τους στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ
Η «οικογένεια» της «Ένωσης» αποχαιρετά το 2025 με μια γιορτή στα Σπάτα, το οποίο περιλαμβάνει και φιλικό ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και την Κ-19.

Η γιορτή γίνεται για τα παιδιά του ΑΕΚ Kids και στο πλαίσιο της, η ΠΑΕ ΑΕΚ κι ο Μάριος Ηλιόπουλος δείχνουν την έμπρακτη στήριξη τους στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Ο διοικητικός ηγέτης των «κιτρινόμαυρων» θα συνεισφέρει το συμβολικό ποσό των 21.000 ευρώ, ενώ όπως έγινε γνωστό μέσω βίντεο στα social media, στο παραπάνω ποσό θα προστεθούν 2.000 ευρώ για κάθε γκολ που θα μπει στο φιλικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο, στο οποίο πήραν μέρος οι Δημήτρης Καλοσκάκης, Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος και Λάζαρος Ρότα:

https://www.instagram.com/reel/DS7DLimjDno/

