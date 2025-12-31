ΑΕΚ: Ξεκαθαρίζει οριστικά το μέλλον του Σίλβα - Εξετάζει την περίπτωση του Ματ Τόμας

Η ΑΕΚ έκανε την προσπάθεια της, ωστόσο ο Κρις Σίλβα οδεύει προς τη Φενέρμπαχτσε, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (31/12) – Στην αγορά και για γκαρντ η «Ένωση», η οποία εξετάζει την περίπτωση του Ματ Τόμας.

Βαγγέλης Πάτας

Κρις Σίλβα ΑΕΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η αποστολή της «Ένωσης» ήταν εξ αρχής δύσκολη από τη στιγμή που στο συμβόλαιο του Γκαμπονέζου σέντερ υπήρχε buy-out.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος προσέφερε νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες οικονομικές απολαβές στον παίκτη, ωστόσο το… δέλεαρ της Euroleague φαίνεται ότι είναι μεγάλο για τον παίκτη. Ο Κρις Σίλβα, όπως όλα δείχνουν, έχει δώσει τα χέρια με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά την Τετάρτη (31/12).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια δραματική ανατροπή δεδομένων, η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη να βρει έναν παίκτη που θα καλύψει το μεγάλο «κενό» που αφήνει ο Γκαμπονέζος! Οι «κιτρινόμαυροι» ήδη έχουν κάνει μια σχετική προεργασία, έχοντας ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, αλλά η επιλογή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς καλούνται να αντικαταστήσουν τον κορυφαίο παίκτη της φετινής ομάδας.

O 29χρονος ψηλός αναδείχθηκε MVP της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, μετρώντας 14.8 πόντους με 70% στα σουτ εντός παιδιάς. Μάλιστα, φτάνοντας στο 21 στο σύστημα αξιολόγησης, βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα σε όλους τους παίκτες του BCL.

Η ΑΕΚ, πάντως, σκανάρει την αγορά και για γκαρντ, καθώς ο τραυματισμός στον ώμο δεν έχει επιτρέψει στον Τζιάν Κλαβέλ να βοηθήσει στο σκοράρισμα. Μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει να είναι αυτή του Ματ Τόμας, ο οποίος στο παρελθόν έκανε ένα πέρασμα κι από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Φέτος στην ισπανική Γρανάδα, ο 31χρονος γκαρντ μετρά 14.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 12 αγώνες στην ACB.

