Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού AKTOR, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη.
Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή 97-82 στο «Telekom Center Athens» και έκλεισε ιδανικά την εβδομάδα, ειδικά μετά και τις δύο νίκες στην Euroleague.
Παράλληλα, εύκολη ήταν και η επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιώνιο 106-88 και συνέχισε να βρίσκεται στην 3η θέση, τη στιγμή που η ΑΕΚ λίγο έλειψε να χάσει δικό της παιχνίδι στη Μύκονο, αλλά νίκησε 77-76 την ομώνυμη ομάδα. Τέλος, ο Άρης επιβλήθηκε 81-76 του Περιστερίου στην παράταση.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Μύκονος - ΑΕΚ 76-77
- ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88
- Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82
- Άρης - Περιστέρι 81-76
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- 13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
- 16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 20β | 10-0
2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2
4. ΑΕΚ 16β | 5-5
5. Άρης 15β | 5-5
6. Περιστέρι 15β | 5-5
7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
8. Μύκονος 14β | 4-6
9. Ηρακλής 14β | 4-6
10. Πανιώνιος 12β | 1-10
11. Καρδίτσα 12β | 3-6
12. Μαρούσι 11β | 2-7
13. Κολοσσός Ρόδου 11β | 2-7
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου
- 16:00 ΑΕΚ - Άρης
- 16:00 Κολοσσός - Μύκονος
- 18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
- 18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
- 13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
- 16:00 Περιστέρι - Προμηθέας