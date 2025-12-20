Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού AKTOR, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής
Συνέχισε με μία ακόμα νίκη ο Παναθηναϊκός AKTOR
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή 97-82 στο «Telekom Center Athens» και έκλεισε ιδανικά την εβδομάδα, ειδικά μετά και τις δύο νίκες στην Euroleague.

Παράλληλα, εύκολη ήταν και η επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιώνιο 106-88 και συνέχισε να βρίσκεται στην 3η θέση, τη στιγμή που η ΑΕΚ λίγο έλειψε να χάσει δικό της παιχνίδι στη Μύκονο, αλλά νίκησε 77-76 την ομώνυμη ομάδα. Τέλος, ο Άρης επιβλήθηκε 81-76 του Περιστερίου στην παράταση.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

  • Μύκονος - ΑΕΚ 76-77
  • ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88

  • Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82
  • Άρης - Περιστέρι 81-76

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

  • 13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
  • 16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 20β | 10-0

2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1

3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2

4. ΑΕΚ 16β | 5-5

5. Άρης 15β | 5-5

6. Περιστέρι 15β | 5-5

7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5

8. Μύκονος 14β | 4-6

9. Ηρακλής 14β | 4-6

10. Πανιώνιος 12β | 1-10

11. Καρδίτσα 12β | 3-6

12. Μαρούσι 11β | 2-7

13. Κολοσσός Ρόδου 11β | 2-7

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

  • 16:00 ΑΕΚ - Άρης
  • 16:00 Κολοσσός - Μύκονος
  • 18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος
  • 18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

  • 13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
  • 16:00 Περιστέρι - Προμηθέας
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

80 παράνομοι μετανάστες σε Χίο και Σάμο - «Κυνηγητό» με το Λιμενικό

23:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό - Το κράτος έχει απόλυτη ευθύνη να την παρέχει

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Άνδρας χτυπά και κακοποιεί ηλικιωμένο σε ιδιωτικό γηροκομείο της Κωνσταντινούπολης

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγωγείται στα Χανιά το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Μαθαίνει γερμανικά και παίζει επιτραπέζιο παιχνίδι στο κινητό, όταν έχει αϋπνία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Νεκροί επτά ελέφαντες μετά από σύγκρουση με επιβατικό τρένο - Εκτροχιάστηκαν πέντε βαγόνια

23:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν παρέλαβε νέο υποβρύχιο: «Είμαστε ισχυροί σε αέρα, στεριά και θάλασσα»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών - Πάνω απο 120 μέσα σε λίγες ώρες

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Άντεξαν και πήραν παλικαρίσιο βαθμό οι νεοφώτιστοι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε πεζή και την παράτησε στο οδόστρωμα

22:28LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του, Τζορτζ, ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα γεύματα για άστεγους - Είχε επισκεφτεί την ίδια οργάνωση με την Νταϊάνα όταν ήταν 11 ετών

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT, Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: «Όρθια» στο Φάληρο

22:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για μια 15χρονη στο Ηράκλειο: Άνδρας δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της και την απειλούσε

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Κορσική: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι - Δείτε βίντεο

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Αργεντινής χαιρετίζει την «πίεση των ΗΠΑ» στη Βενεζουέλα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δύο ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν για φωτιά σε αυτοκίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

23:50LIFESTYLE

The Voice: Επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου στο πλατό - «Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» - Δείτε βίντεο

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

23:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά τη δεύτερη σερί γκέλα του Ολυμπιακού και πριν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ