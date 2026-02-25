Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» στα 950 ευρώ - Πότε θα δουν οι εργαζόμενοι την αύξηση

Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου οι ανακοινώσεις για την αύξηση στον κατώτατο μισθό -Το 2027 θα δουν τη διαφορά στους λογαριασμούς τους οι εργαζόμενοι

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» στα 950 ευρώ - Πότε θα δουν οι εργαζόμενοι την αύξηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1η Απριλίου 2026 στα 950 ευρώ.
  • Το 2027 θα δουν την αύξηση στους λογαριασμούς τους οι εργαζόμενοι.
  • Η αύξηση επηρεάζει περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και 770.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο, με προσαρμογή όλων των βασικών μισθών.
  • Η αύξηση αφορά όλους τους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υπαλλήλων, δικαστικών, ιατρών ΕΣΥ και πανεπιστημιακών.
Στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο οποίος «έχει κλειδώσει» στα 950 ευρώ.

Σύμφωνα με το έως τώρα χρονοδιάγραμμα, τα αρμόδια υπουργεία θα θέσουν σε ισχύ την αύξηση από 1η Απριλίου, ωστόσο οι εργαζόμενοι θα δουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το 2027.

Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα θα αυξηθεί κατά 5,68%, από 880 στα 930 ευρώ τον μήνα, καλύπτοντας περίπου 575.000 εργαζομένους. Η αύξηση αυτή θα επιφέρει αυτόματα οριζόντια προσαρμογή όλων των βασικών μισθών στο Δημόσιο κατά 50 ευρώ, επηρεάζοντας συνολικά 770.000 υπαλλήλους και λειτουργούς, μεταξύ των οποίων πολιτικούς υπαλλήλους, δικαστικούς, ιατρούς ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.)ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.)
ΕΩΣ 31/3/2026ΑΠΟ 1/4/2026ΑΥΞΗΣΗ (%)ΕΩΣ 31/3/2026ΑΠΟ 1/4/2026ΑΥΞΗΣΗ (%)
0-318809305,689581.0085,22
3-629239735,421.0181.0684,91
6-939661.0165,181.0781.1284,64
9-1241.0091.0594,961.1381.1884,39
12-1551.0521.1.024,751.1981.2484,17
15-1861.0951.1454,571.2581.3083,97
18-2171.1381.1884,391.3181.3683,79
21-2481.1811.2314,231.3781.4283,63
24-2791.2241.2744,081.4381.4883,48
27-30101.2671.3173,951.4981.5483,34
30-33111.3101.3603,821.5581.6083,21
33-36121.3531.4033,701.6181.6683,09
36-39131.3961.4463,581.6781.7282,98
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.)
ΕΩΣ 31/3/2026ΑΠΟ 1/4/2026ΑΥΞΗΣΗ (%)ΕΩΣ 31/3/2026ΑΠΟ 1/4/2026ΑΥΞΗΣΗ (%)
0-211.1.371.1874,401.1921.2424,19
2-421.1921.2424,191.2511.3014,00
4-631.2471.2974,011.3101.3603,82
6-841.3021.3523,841.3691.4193,65
8-1051.3571.4073,681.4281.4783,50
10-1261.4121.4623,541.4871.5373,36
12-1471.4671.5173,411.5461.5963,23
14-1681.5221.5723,291.6051.6553,12
16-1891.5771.6273,171.6641.7143,00
18-20101.6321.6823,061.7231.7732,90
20-22111.6871.7372,961.7821.8322,81
22-24121.7421.7922,871.8411.8912,72
24-26131.7971.8472,781.9001.9502,63
26-28141.8521.9022,701.9592.0092,55
28-30151.9071.9572,622.0182.0682,48
30-32161.9622.0122,552.0772.1272,41
32-34172.0172.0672,482.1362.1862,34
34-36182.0722.1222,412.1952.2452,28
36-38192.1272.1772,352.2542.3042,22

Το μέτρο αποσκοπεί στην εξίσωση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον νέο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μην υπολείπεται αυτού. Έτσι, όλοι οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού, θα αυξηθούν οριζόντια κατά 50 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΛΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

ΒΑΘΜΟΙΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

ΤΩΡΑΑΠΟ 1-4-2026 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ
Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ)4.2344.2841,18%
Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Α.Π. και του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των ΤΔΔ3.8213.8711,31%
Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντιεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των ΤΔΔ, Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ.)3.4073.4571,47%
Εφέτης, Πάρεδρος του ΣτΕ, Αντιεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Δ.Δ.2.9943.0441,67%
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. και Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης2.5802.6301,94%
Πρωτοδίκης, Εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Δ.Δ. και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης2.1672.2172,31%
Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Δ.Δ., Δόκιμος Εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., Πάρεδρος Εισαγγελίας και Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης1.7541.8042,85%
Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης1.5881.6383,15%

Οι νέες αποδοχές αφορούν τόσο τους νεοπροσληφθέντες όσο και τους ήδη υπηρετούντες, ενώ οι αναπροσαρμογές καλύπτουν όλο το φάσμα των μισθολογικών κλιμακίων και ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΒαθμόςΕτηΤέκναΜισθός σήμεραΜισθός με αύξηση 50 ευρώΜεταβολή (%)
Καθηγητής3003.9734.0231,26%
14.0434.0931,24%
24.0934.1431,22%
Αναπληρωτής2003.1493.1991,59%
13.2193.2691,55%
23.2693.3191,53%
Επίκουρος1002.5572.6071,96%
12.6272.6771,90%
22.6772.7271,87%
Λέκτορας302.1182.1682,36%
12.1882.2382,29%
22.2382.2882,23%
* Στις παραπάνω αποδοχές περιλαμβάνονται: Βασικός Μισθός, Επίδομα Διδασκαλίας, Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης, Οικογενειακή Παροχή

