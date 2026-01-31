Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά 5,68%, από 880 στα 930 ευρώ τον μήνα, καλύπτοντας περίπου 575.000 εργαζομένους. Σύμφωνα με τoν «Ελεύθερο Τύπο», η αύξηση αυτή θα επιφέρει αυτόματα οριζόντια προσαρμογή όλων των βασικών μισθών στο Δημόσιο κατά 50 ευρώ, επηρεάζοντας συνολικά 770.000 υπαλλήλους και λειτουργούς, μεταξύ των οποίων πολιτικούς υπαλλήλους, δικαστικούς, ιατρούς ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%) ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%) 0-3 1 880 930 5,68 958 1.008 5,22 3-6 2 923 973 5,42 1.018 1.068 4,91 6-9 3 966 1.016 5,18 1.078 1.128 4,64 9-12 4 1.009 1.059 4,96 1.138 1.188 4,39 12-15 5 1.052 1.1.02 4,75 1.198 1.248 4,17 15-18 6 1.095 1.145 4,57 1.258 1.308 3,97 18-21 7 1.138 1.188 4,39 1.318 1.368 3,79 21-24 8 1.181 1.231 4,23 1.378 1.428 3,63 24-27 9 1.224 1.274 4,08 1.438 1.488 3,48 27-30 10 1.267 1.317 3,95 1.498 1.548 3,34 30-33 11 1.310 1.360 3,82 1.558 1.608 3,21 33-36 12 1.353 1.403 3,70 1.618 1.668 3,09 36-39 13 1.396 1.446 3,58 1.678 1.728 2,98 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.) ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%) ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%) 0-2 1 1.1.37 1.187 4,40 1.192 1.242 4,19 2-4 2 1.192 1.242 4,19 1.251 1.301 4,00 4-6 3 1.247 1.297 4,01 1.310 1.360 3,82 6-8 4 1.302 1.352 3,84 1.369 1.419 3,65 8-10 5 1.357 1.407 3,68 1.428 1.478 3,50 10-12 6 1.412 1.462 3,54 1.487 1.537 3,36 12-14 7 1.467 1.517 3,41 1.546 1.596 3,23 14-16 8 1.522 1.572 3,29 1.605 1.655 3,12 16-18 9 1.577 1.627 3,17 1.664 1.714 3,00 18-20 10 1.632 1.682 3,06 1.723 1.773 2,90 20-22 11 1.687 1.737 2,96 1.782 1.832 2,81 22-24 12 1.742 1.792 2,87 1.841 1.891 2,72 24-26 13 1.797 1.847 2,78 1.900 1.950 2,63 26-28 14 1.852 1.902 2,70 1.959 2.009 2,55 28-30 15 1.907 1.957 2,62 2.018 2.068 2,48 30-32 16 1.962 2.012 2,55 2.077 2.127 2,41 32-34 17 2.017 2.067 2,48 2.136 2.186 2,34 34-36 18 2.072 2.122 2,41 2.195 2.245 2,28 36-38 19 2.127 2.177 2,35 2.254 2.304 2,22

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Το μέτρο αποσκοπεί στην εξίσωση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον νέο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μην υπολείπεται αυτού. Έτσι, όλοι οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού, θα αυξηθούν οριζόντια κατά 50 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΛΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΤΩΡΑ ΑΠΟ 1-4-2026 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ) 4.234 4.284 1,18% Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Α.Π. και του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των ΤΔΔ 3.821 3.871 1,31% Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντιεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των ΤΔΔ, Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ.) 3.407 3.457 1,47% Εφέτης, Πάρεδρος του ΣτΕ, Αντιεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Δ.Δ. 2.994 3.044 1,67% Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. και Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης 2.580 2.630 1,94% Πρωτοδίκης, Εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Δ.Δ. και Ειρηνοδίκης Β΄ Τάξης 2.167 2.217 2,31% Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Δ.Δ., Δόκιμος Εισηγητής του ΣτΕ και του Ε.Σ., Πάρεδρος Εισαγγελίας και Ειρηνοδίκης Γ΄ Τάξης 1.754 1.804 2,85% Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης 1.588 1.638 3,15%

Οι νέες αποδοχές αφορούν τόσο τους νεοπροσληφθέντες όσο και τους ήδη υπηρετούντες, ενώ οι αναπροσαρμογές καλύπτουν όλο το φάσμα των μισθολογικών κλιμακίων και ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Βαθμός Ετη Τέκνα Μισθός σήμερα Μισθός με αύξηση 50 ευρώ Μεταβολή (%) Καθηγητής 30 0 3.973 4.023 1,26% 1 4.043 4.093 1,24% 2 4.093 4.143 1,22% Αναπληρωτής 20 0 3.149 3.199 1,59% 1 3.219 3.269 1,55% 2 3.269 3.319 1,53% Επίκουρος 10 0 2.557 2.607 1,96% 1 2.627 2.677 1,90% 2 2.677 2.727 1,87% Λέκτορας 3 0 2.118 2.168 2,36% 1 2.188 2.238 2,29% 2 2.238 2.288 2,23% * Στις παραπάνω αποδοχές περιλαμβάνονται: Βασικός Μισθός, Επίδομα Διδασκαλίας, Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης, Οικογενειακή Παροχή