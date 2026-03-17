Reuters: Ο Moτζτάμπα Χαμενεϊ απέρριψε προτάσεις αποκλιμάκωσης από μεσάζοντες

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε προτάσεις αποκλιμάκωσης που διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη μέσω ενδιάμεσων φορέων, απαιτώντας πρώτα να «γονατίσουν» το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Τρίτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση για την εξωτερική πολιτική από τότε που ορίστηκε ανώτατος ηγέτης και έλαβε θέση για εκδίκηση εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ήταν «πολύ σκληρή και σοβαρή», δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει εάν ο ηγέτης παρευρέθηκε αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως.

Ο ανώτερος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι δύο ενδιάμεσες χώρες έχουν διαβιβάσει προτάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν για «μείωση των εντάσεων ή κατάπαυση του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις ή τους ενδιάμεσους.

Ο ανώτατος ηγέτης απάντησε ότι δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή για ειρήνη μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να γονατίσουν, να αποδεχτούν την ήττα και να πληρώσουν αποζημιώσεις». Ο ανώτατος ηγέτης έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρατικά ζητήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν έχουν δημοσιευτεί νέες φωτογραφίες του μετά την επιλογή του πριν από μια εβδομάδα από μια συνέλευση κληρικών για να αντικαταστήσει τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τραυματίστηκε ελαφρά στις επιθέσεις που σκότωσαν τον πατέρα του. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι υπέστη σοβαρά τραύματα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα του, με τουλάχιστον 2.000 νεκρούς και χωρίς να διαφαίνεται τέλος . Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, με τους συμμάχους των ΗΠΑ να απορρίπτουν το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν στο άνοιγμα της κρίσιμης πλωτής οδού, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας και φοβούμενοι εκτόξευση του πληθωρισμού.

Στο πρώτο δημόσιο μήνυμά του από την εκλογή του, το οποίο διαβάστηκε από κρατικό τηλεοπτικό σταθμό την περασμένη εβδομάδα, ο νέος ανώτατος ηγέτης δήλωσε ότι το Ορμούζ θα πρέπει να παραμείνει κλειστό ως εργαλείο πίεσης στους «εχθρούς του Ιράν». Τρεις πηγές δήλωσαν στο Reuters στις 14 Μαρτίου ότι η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

