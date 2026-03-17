Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ένας υπάλληλος ασφαλείας στέκεται φρουρός κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της υποψηφιότητας του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του αποθανόντος πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του ανώτατου ηγέτη, με μια αφίσα του Αλί Χαμενεΐ να φαίνεται στο βάθος, στην Τεχεράνη του Ιράν

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν μετά από έντονες εσωτερικές διαμάχες και μυστικές διαβουλεύσεις.

Ο Αλί Χαμενεΐ είχε προτείνει τρία πιθανά ονόματα διαδόχων, στα οποία δεν περιλαμβανόταν ο γιος του Μοτζτάμπα.

Η διαδικασία επιλογής περιλάμβανε εικονικές συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων υπό συνθήκες πολέμου και βομβαρδισμών.

Ο Μοτζτάμπα υποστηρίχθηκε έντονα από τους διοικητές του IRGC, ενώ υπήρξε σημαντική αντιπολίτευση από μετριοπαθείς πολιτικούς και κληρικούς.

Παρά την επίσημη ανακοίνωση, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια μετά την ανάληψη της ηγεσίας. Snapshot powered by AI

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναδείχθηκε στη θέση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, αλλά η εξέλιξη αυτή δεν ήταν ομαλή, αλλά αναγκαία και με έντονο παρασκήνιο, μυστικές διαβουλεύσεις, ενστάσεις και διαφωνίες που περιγράφεται ως μία ιρανική εκδοχή της σειράς "Game of Thrones".

Δύο οικογένειες με επιρροή, Χαμενεΐ και Χομεϊνί, μαζί με εξέχουσες πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες, ανταγωνίζονταν για τη διαδοχή στην εξουσία, σύμφωνα με τους New York Times, που σε προηγούμενο δημοσίευμα είχαν αποκαλύψει ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε παρουσιάσει τρία πιθανά ονόματα για το χαλιφάτο σε κύκλους κοντά του και ο γιος του δεν ήταν ανάμεσά τους.

Ο Μοτζτάμπα, γιος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαιρετά τους υποστηρικτές του κατά τη συμμετοχή του στην ετήσια αντι-ισραηλινή συγκέντρωση για την Ημέρα της Αλ-Κουντς στην Τεχεράνη του Ιράν (2018) AP/Vahid Salemi

Η επιλογή του τρίτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας έγινε υπό αναγκαστικές συνθήκες, μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου, που εξαπέλυσαν στο Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, στις 28 Φεβρουαρίου. Είναι γνωστό από προηγούμε

Το στοίχημα για τη βιωσιμότητα της θεοκρατίας ήταν μεγάλο εν μέσω καταιγισμού βομβών και εκρήξεων, με απώτερο πλέον σκοπό την επιλογή του διαδόχου με απόλυτη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική εξουσία.

Τα όσα προηγήθηκαν αποκαλύπτονται μέσα από μαρτυρίες 5 ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων και δύο κληρικών, καθώς και δύο άτομα που σχετίζονται με το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη και τρία μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης που γνωρίζουν τη διαδικασία επιλογής.

Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν ήταν φυσικός υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πατέρα του.

Ένας φρουρός ασφαλείας στέκεται με πίσω του μια φωτογραφία του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της επιλογής του νέου διαδόχου, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στη Βαγδάτη του Ιράκ, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 AP/Hadi Mizban

Μυστικές συναντήσεις

Στις 3 Μαρτίου, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων της Ηγεσίας, αποτελούμενη από 88 κληρικούς συνταγματικά υπεύθυνους για την επιλογή του Ανώτατου Ηγέτη, πραγματοποίησε μια εικονική μυστική συνεδρίαση για να ξεκινήσει η διαδικασία ψηφοφορίας. Η διαδικασία απαιτεί από έναν υποψήφιο να λάβει τα δύο τρίτα των ψήφων.

Η συνάντηση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στόχευσαν τα κεντρικά γραφεία του συμβουλίου στην πόλη Κομ, όπου βρίσκονται πολλοί κληρικοί. Ο βομβαρδισμός σκότωσε αρκετούς διοικητικούς υπαλλήλους. Μετά το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, αντίπαλες πολιτικές φατρίες και ηγέτες του IRGC έχουν αρχίσει να κινούνται για να ενισχύσουν τις πιθανότητες των υποψηφίων τους και να εξασφαλίσουν τις θέσεις επιρροής τους.

Οι σκληροπυρηνικοί και οι μετριοπαθείς χωρίζονται

Οι σκληροπυρηνικοί εντός του καθεστώτος έχουν πιέσει για την επιλογή μιας προσωπικότητας που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της προηγούμενης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και θα υιοθετήσει μια πιο προκλητική στάση απέναντι στις εσωτερικές και εξωτερικές εκκλήσεις για αλλαγή καθεστώτος. Το μετριοπαθές ρεύμα, από την άλλη, ζήτησε την επιλογή νέου ηγέτη με διαφορετική προσέγγιση, που θα τερματίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ανοίξει μια νέα πολιτική σελίδα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη από ηγέτες του IRGC, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου διοικητή του IRGC Ahmad Vahidi, του στρατιωτικού στρατηγού Mohammad Ali Aziz Jafari, του προέδρου του κοινοβουλίου και πρώην διοικητή του IRGC Mohammad Baqer Qalibaf, καθώς και του Hossein Taeb, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του IRGC.

Αντιπολίτευση έχει επίσης προκύψει από εξέχουσες προσωπικότητες, κυρίως τον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ο Λαριτζανί είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μετριοπαθή προσωπικότητα ικανή να ενώσει τις εσωτερικές τάξεις και προειδοποίησε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να γίνει μια διχαστική φιγούρα. Στο αντιπολιτευτικο στρατόπεδο εντάχθηκαν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπαζεσκιάν και αρκετοί αξιωματούχοι και κληρικοί.

Οι μετριοπαθείς έχουν προωθήσει εναλλακτικούς υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Χασάν Ροχανί, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και του Χασάν Χομεϊνί, εγγονού του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ο Αλιρεζά Ααράφι, θεολόγος, ήταν μια συναινετική επιλογή.

Σιίτες μουσουλμάνοι τοποθετούν τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες με τους ανώτατους ηγέτες του Ιράν, τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τον αποβιώσαντα πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης για την Ημέρα της Αλ-Κουντς, με σκοπό να τονίσουν τη σημασία της Ιερουσαλήμ για τους μουσουλμάνους και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό και τον ιρανικό λαό, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 AP/Anjum Naveed

Η ψηφοφορία αποφασίστηκε

Καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονταν, η οργή στο πολιτικό και θρησκευτικό κατεστημένο του Ιράν προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αυξήθηκε. Αυτός ο θυμός έχει ενισχύσει μια τάση προς την επιλογή ενός ηγέτη που αντιπροσωπεύει τη συνέχεια της προσέγγισης του προηγούμενου ηγέτη. Στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας στις 3 Μαρτίου, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, αντανακλώντας την ανωτερότητα επιρροής του IRGC στη διαδικασία επιλογής.

Το αποτέλεσμα ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθεί τα ξημερώματα της 4ης Μαρτίου, αλλά ο Αλί Λαριτζανί ανέστειλε προσωρινά την ανακοίνωση, προειδοποιώντας πως η αποκάλυψη της ταυτότητας του νέου ηγέτη θα μπορούσε να τον καταστήσει άμεσο στόχο δολοφονίας.

Απόπειρες παρεμπόδισης της απόφασης

Το μετριοπαθές στρατόπεδο εκμεταλλεύτηκε την αναβολή της ανακοίνωσης για να προσπαθήσει να επανεξετάσει την απόφαση, με βάση ένα συνταγματικό επιχείρημα ότι η ψηφοφορία πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως και όχι εικονικά.

Δύο ανώτεροι βοηθοί του Αλί Χαμενεΐ κατέθεσαν ότι ο δολοφονημένος Ανώτατος Ηγέτης είχε αρνηθεί να τον διαδεχθεί ένα μέλος της οικογένειάς του. Θεώρησε ότι η διαδοχή ήταν αντίθετη με τις αρχές της Ισλαμικής Επανάστασης που ανέτρεψε τη μοναρχία το 1979.

Κατέθεσαν γραπτή διαθήκη με το ίδιο περιεχόμενο, καλώντας το Συμβούλιο να ακυρώσει την πρώτη ψηφοφορία. Αλλά οι διοικητές του IRGC κινήθηκαν γρήγορα για να αποτρέψουν αυτή την προσπάθεια.

Παρέμβαση του IRGC

Στις 7 Μαρτίου, η συγνώμη του Ιρανού Προέδρου προς τους Άραβες γείτονες με την υπόσχεση να σταματήσει τις επιθέσεις εξόργισε τους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης που διηύθυναν στρατιωτικές επιχειρήσεις και υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Στη συνέχεια, οι διοικητές της Φρουράς πίεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων να συγκαλέσει νέα συνεδρίαση και τελική ψηφοφορία. Ο Χοσεΐν Ταέμπ κάλεσε και τα 88 μέλη του συμβουλίου για να τους παροτρύνει να υποστηρίξουν τον Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντας «θρησκευτικό και ηθικό καθήκον» να τον ψηφίσουν.

Στις 8 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης νέα συνεδρίαση μέσω εικονικής κλήσης. Η ψηφοφορία έγινε και πάλι μέσω μυστικών καρτών που μεταφέρθηκαν από απεσταλμένους στην επιτροπή καταμέτρησης ψήφων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έλαβε 59 ψήφους από τις 88, υπερβαίνοντας την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι το Ιράν έχει πλέον νέο Ανώτατο Ηγέτη. Παρά την επίσημη ανακοίνωση, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια.

