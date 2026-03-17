Χρυσοχοΐδης για οπαδική βία: «Θα τους διαλύσουμε» - Ανοίγει φάκελος για εγκληματικές ομάδες

Συνέντευξη τύπου του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στην Θεσσαλονίκη, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, απ' όπου έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την πάταξη της αθλητικής βίας, ενώ ανακοίνωσε και μια σειρά από μέτρα, στον απόηχο της φρικτής δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη Αλήτσιου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με εντολή εποπτεύοντα εισαγγελέα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη ανοίγει εκ νέου έναν φάκελο που αφορά εγκληματικές ομάδες που δρουν έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, στρατολογούν ακόμα κι ανήλικους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι έκνομες δράσεις τους όσον αφορά την διακίνηση και πώληση ναρκωτικών, όπλων κλπ.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι αθλητικοί χώροι είναι «καθαροί» από τέτοια παραβατικά στοιχεία, ωστόσο, πέριξ αυτών και υπό τον μανδύα τους, δρουν εγκληματικές ομάδες που συνεχίζουν να δρουν σκορπώντας βία.

«Αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παλιές δομές των οργανωμένων φιλάθλων, αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να βιαιοπραγούν και κάθε άλλη δραστηριότητα, αυτό όλο το εγχείρημα που επιχειρούν θα μας βρουν απέναντι και θα βρουν απέναντι το νόμο.

Για το λόγο αυτό ο εποπτεύων εισαγγελέας διέταξε το άνοιγμα δικογραφίας (προκαταρκτική) για να διαπιστωθούν πράξεις ομάδων που κινούνται μακριά από αθλητικούς χώρους να τεθούν υπό παρακολούθηση υπό έλεγχο, να εξαρθρωθούν και να διαλυθούν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε ότι οι ομάδες αυτές όπως και αυτές που εξαρθρώθηκαν αποτελούνται από νεαρά άτομα που λειτουργούν ως βραχίονες ή ομάδες κρούσης του οργανωμένου εγκλήματος με κύριο χαρακτηριστικό τη βία.

Ακόμα ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι επίκειται αλλαγή και πρόσθεση νέων διατάξεων στον υφιστάμενο αθλητικό νόμο προκειμένου να τιμωρούνται όσοι ενήλικοι στρατολογούν ανήλικους και πολύ νεαρά άτομα και τα οποία τα χρησιμοποιούν για τις εγκληματικές πράξεις τους.

Οπαδικό υπόβαθρο πίσω από τη δολοφονία του 20χρονου

Αναφορικά με τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη Αλήτσιου στην Καλαμαριά, είπε ότι η εικόνα που έχει η Αστυνομία μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου. «Το τμήμα Δίωξης κατά εγκλημάτων ζωής και ιδιοκτησίας που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, η υπηρεσία συνεπικουρεί το έργο της κυρίας ανάκρισης και παράλληλα διενεργεί αυτοτελώς έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης Δεν μπορούμε να σας δώσουμε πλήρη στοιχεία. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου αλλά όλα αυτά ανήκουν στην ανάκριση», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Στη φυλακή 13 άτομα από τη Θεσσαλονίκη για οπαδική βία

Κλείνοντας, ο ΥΠΡΟΠΟ έδωσε στοιχεία αναφορικά με την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και σήμερα που εφαρμόζεται ο νέος αθλητικός νόμος έγιναν 1593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και 196 άτομα κατηγορήθηκαν εκ των οποίων τα 13 είναι προφυλακισμένα.

Ανέφερε ότι εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις εκ των οποίων οι 2 δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και η τρίτη σε αδικήματα σε βάρος σωματικής ακεραιότητας κατά φιλάθλων.

«Οι υπηρεσίες έχουν εξαρθρώσει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που κινούνταν γύρω και μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις διακινώντας ναρκωτικά, όπλα κάνοντας κλοπές, διαρρήξεις κλπ. Έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και πολλοί εξ αυτών προφυλακισμένοι ή με περιοριστικά μέτρα», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

