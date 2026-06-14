Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Επίδειξη δύναμης από τα «πάντσερ» και πρεμιέρα με το... δεξί (vids)

Η Γερμανία ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου... σκορπίζοντας με 7-1 το Κουρασάο στην ιστορική πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση.

Το σκορ για τα «πάντσερ» άνοιξε μόλις στο 6' ο Νμέτσα, με την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ να... παγώνει τη «μάνσαφτ» στο 21' με τον Κομενέντσια πετυχαίνοντας το παρθενικό της τέρμα σε Μουντιάλ.

Η συνέχεια βέβαια ήταν καταιγιστική, με το σύνολο του Νάγκελσμαν να πατά συνεχώς το... γκάζι. Στο 38' ο Σλότερμπεκ έκανε το 2-1, με τον Χάβερτς στο 45'+5' με πέναλτι να ανεβάζει τον δείχτη του σκορ στο 3-1. Ο Μουσιάλα στο 47' έγραψε το 4-1, με τον Μπράουν στο 68' να πετυχαίνει το 5-1. Το 6-1 ήρθε έπειτα από τέρμα του Ουντάβ, με τον Χάβερτς με το δεύτερο γκολ του στο παιχνίδι να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα στο 88'.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Γερμανία μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι απέναντι στο Κουρασάο και κατάφερε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις στο 6ο λεπτό, οι «πάντσερ» άνοιξαν το σκορ όταν ο Βιρτς τροφοδότησε εξαιρετικά τον Nμέτσα και εκείνος με υποδειγματικό πλασέ νίκησε τον Ρουμ για το 1-0.

Οι Γερμανοί συνέχισαν να πιέζουν ασφυκτικά και λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά με δυνατό σουτ που πέρασε άουτ, ενώ στο 11' ο Σανέ ξέφυγε από την αντίπαλη άμυνα, όμως το τελείωμά του κόντραρε πριν καταλήξει στην εστία. Ένα λεπτό αργότερα ο Ρουμ σταμάτησε νέα προσπάθεια του Ενμέτσα, ενώ στο 14' ο Βιρτς έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, βλέποντας το φαλτσαριστό πλασέ του να περνά ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Παρά την καθολική υπεροχή της Γερμανίας, το Κουρασάο κατάφερε να βρει απάντηση. Αρχικά ο Λεάντρο Μπακούνα προειδοποίησε με ένα μακρινό σουτ στο 19', για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα η ισοφάριση. Έπειτα από ασταθές διώξιμο του Σλότερμπεκ πάνω στον Λοκάντια, η μπάλα στρώθηκε στον Κομενέντσια, ο οποίος εκτέλεσε δυνατά, με την μπάλα να κοντράρει και στον Κίμιχ πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1.

Η ισοφάριση δεν επηρέασε τους παίκτες του γερμανικού συγκροτήματος, οι οποίοι συνέχισαν να πιέζουν. Στο 28' ο Ρουμ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Σλότερμπεκ μετά από κόρνερ του Κίμιχ, ενώ στο 32' ο Σανέ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία από πλεονεκτική θέση. Το Κουρασάο προσπάθησε να απειλήσει με ένα μακρινό σουτ του Ζουνίνιο Μπακούνα στο 36', όμως η Γερμανία βρήκε τελικά τη λύση δύο λεπτά αργότερα. Από εκτέλεση στατικής φάσης, ο Σλότερμπεκ πήρε την κεφαλιά και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, γράφοντας το 2-1.

Οι Γερμανοί συνέχισαν να κυριαρχούν και πριν από την ανάπαυλα έχασαν ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Πάβλοβιτς σούταρε και ο Ζουνίνιο Μπακούνα απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ενμέτσα κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατροπή του Μπαζούρ μέσα στην περιοχή και ο Χάβερτς ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας με ψυχραιμία το 3-1 στο 45'+5'.

Η επανάληψη ξεκίνησε με τον πιο ιδανικό τρόπο για τη Γερμανία. Μόλις 70 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Κίμιχ πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μουσιάλα, ο οποίος πλάσαρε διαγώνια και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Λίγα λεπτά αργότερα ο Ενμέτσα απείλησε ξανά με δυνατό διαγώνιο σουτ, όμως ο Ρουμ κράτησε προσωρινά το σκορ στα ίδια επίπεδα.

Το Κουρασάο είχε τη δική του καλή στιγμή στο 62', όταν ο Λεάντρο Μπακούνα πήρε γυριστή κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η απάντηση της Γερμανίας ήταν άμεση, με τον Σανέ να χάνει τεράστια ευκαιρία σε τετ α τετ στο 63', πριν έρθει το πέμπτο γκολ. Στο 68ο λεπτό, ο Ουντάβ συνεργάστηκε άψογα με τον Μπράουν, ο οποίος εκτέλεσε στην κίνηση και νίκησε τον Ρουμ για το 5-1.

Με το παιχνίδι να έχει πλέον κριθεί, οι Γερμανοί συνέχισαν να παράγουν φάσεις και να προσφέρουν θέαμα. Το Κουρασάο πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ στο 76' με τον Μαργκαρίτα, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, η Γερμανία ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της. Έπειτα από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή, ο Κίμιχ μοίρασε ακόμη μία ασίστ, βρίσκοντας τον Ουντάβ, ο οποίος από κοντά διαμόρφωσε το 6-1.

Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 88' ο Χάβερτς με το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση, έπειτα από ακόμα μία ασίστ του Ουντάβ.

Γερμανία (Γιούλαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ (83' Άντον), Τα (73' Ρούντιγκερ), Σλότερμπεκ, Μπράουν (73' Ράουμ), Πάβλοβιτς (73' Γκορέτσκα), Νμέτσα, Σανέ, Μουσιάλα (64’ Ουντάβ), Βιρτς, Χάβερτς.

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Φλοράνους, Μπαζούρ, Ομπίσπο, Φόνβι, Κομενέτσια, Ζ. Μπάκουνα, Χάνσεν (46’ Αντόνισε), Τσονγκ (83' Καστάνερ), Λ. Μπάκουνα, Λοκάντια (65’ Μαργκαρίτα).