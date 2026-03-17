Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και ποια θα τα καταφέρουν

Κανείς δεν έχει έναν τέλειο οδικό χάρτη για το μέλλον. Ωστόσο, ερευνητές του GovAI, που μελετά την πολιτική της τεχνολογίας και του Brookings Institution, ενός Think Tank στην Ουάσινγκτον, χρησιμοποίησαν μία νέα προσέγγιση για να εκτιμήσουν ποιοι εργαζόμενοι ενδέχεται να προσαρμοστούν περισσότερο ή λιγότερο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλοί από όσους κινδυνεύουν περισσότερο αν η AI μετασχηματίσει την εργασία, είναι ταυτόχρονα και εκείνοι που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για νέες δουλειές.

Η ιστορία, ωστόσο, δείχνει ότι οικονομολόγοι και ερευνητές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αναξιόπιστοι στην πρόβλεψη των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην εργασία και τους εργαζομένους. Τέτοιες προβλέψεις, επομένως, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά αλλά όχι κυριολεκτικά. Ακόμη και οι ερευνητές που μελετούν την AI στους χώρους εργασίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για χρήσιμες αλλά ατελείς εκτιμήσεις, όπως σημειώνει η Washington Post.

«Όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για τις επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας παραμένουν αναπάντητα», κατέληξε πρόσφατα ο Τζεντ Κόλκο, ανώτερος συνεργάτης στο Peterson Institute for International Economics. Οικονομολόγοι της Anthropic, της νεοφυούς επιχείρησης πίσω από το chatbot με το όνομα Claude, υπογράμμισαν την ανάγκη για «ταπεινότητα» στην ανάλυση της διείσδυσης της AI στα επαγγέλματα.

Αναλύοντας εκθέσεις για την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω AI, διαπιστώνει κανείς αντιφάσεις.

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ πέρυσι έκρινε πιθανό ότι η τεχνητή νοημοσύνη αφαιρεί θέσεις εργασίας από νέους σε επαγγέλματα όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η εξυπηρέτηση πελατών. Αντίθετα, άλλη έρευνα από το Economic Innovation Group κατέληξε ότι οι νέοι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους τα πηγαίνουν καλύτερα από συνομηλίκους τους σε τομείς με μικρότερη έκθεση στην AI, όπως η γυμναστική και οι κατασκευές κατοικιών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Ντάλας εκτιμά ότι η AI δύσκολα θα επηρεάσει θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι προβλέπουν ότι σύντομα θα οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία.

Η πληθώρα συχνά αντικρουόμενων αναλύσεων αποτυπώνει το χάσμα ανάμεσα σε όσα λίγα γνωρίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει την εργασία και στη φυσική ανάγκη για βεβαιότητα. Αυτό επιτρέπει σε πολίτες, επιχειρηματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιλέγουν τα αφηγήματα που προτιμούν.

Δύο σημεία σύγκλισης ξεχωρίζουν: Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία ότι η AI οδηγεί συνολικά σε απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου επλήγησαν κυρίως εργάτες και τεχνίτες, σήμερα στο «στόχαστρο» βρίσκονται κυρίως τα επαγγέλματα γραφείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατη έρευνα με επικεφαλής τον Σαμ Μάνινγκ του GovAI και τον Τομάς Αγκίρε ακολούθησε μία διαφορετική προσέγγιση.

Οι ερευνητές ξεκίνησαν από έναν καθιερωμένο δείκτη «έκθεσης» στην AI για περισσότερα από 350 επαγγέλματα, που εκτιμά πόσες εργασιακές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με αυτόν, δεξιότητες όπως ο προγραμματισμός, το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική ανάλυση και η εξυπηρέτηση πελατών έχουν μεγάλη επικάλυψη με τις δυνατότητες της AI, κάτι που θεωρητικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς είναι πιο εύκολα αντικαταστάσιμοι.

Οι ερευνητές προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, προσπαθώντας να μετρήσουν πόσο εύκολα μπορούν οι εργαζόμενοι να μετακινηθούν σε άλλες καλά αμειβόμενες δουλειές αν χάσουν τη θέση τους. Διαπίστωσαν ότι όσοι έχουν περισσότερη εκπαίδευση, ποικιλία εμπειριών, υψηλότερο εισόδημα, ηλικία κάτω των 55 και ζουν σε πόλεις με πολλές ευκαιρίες, προσαρμόζονται ευκολότερα.

Αν και σχεδιαστές ιστοσελίδων και γραμματείς εμφανίζουν υψηλή «έκθεση» στην AI, διαφέρουν σημαντικά ως προς την ικανότητα προσαρμογής. Οι γραμματείς συγκαταλέγονται στα 6,1 εκατομμύρια εργαζομένων διοικητικής υποστήριξης με υψηλό κίνδυνο και χαμηλή δυνατότητα προσαρμογής.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι που ενδέχεται να επηρεαστούν από την AI, μπορούν να ανακάμψουν, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό θα δυσκολευτεί σημαντικά να βρει νέα εργασία.

Οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 86% των πλέον ευάλωτων εργαζομένων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις δεν θα κατανεμηθούν ισότιμα.

Ο Μαρκ Μούρο από το Brookings προειδοποίησε ότι οι πλέον ευάλωτοι εργαζόμενοι μπορεί να αγνοηθούν από την πολιτική ηγεσία και την κοινή γνώμη. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια αν οι εργαζόμενοι αυτοί θα βρουν νέες δουλειές.

Η Άλισον Ελίας από το University of Virginia ανέφερε ότι προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές δείχνουν γιατί επαγγέλματα γραφείου με κυριαρχία γυναικών μπορεί να βρεθούν σε δυσμενή θέση. Όπως εξηγεί, τέτοιες αλλαγές συχνά δεν οδηγούν σε καλύτερες ευκαιρίες, αλλά σε περισσότερη δουλειά για την ίδια ή χαμηλότερη αμοιβή.

Οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί ο αντίκτυπος της AI στην αγορά εργασίας με βάση τις σημερινές δυνατότητές της. Υπενθυμίζουν ότι και στο παρελθόν, τεχνολογικές επαναστάσεις όπως ο ηλεκτρισμός ή τα smartphones κατέστρεψαν ορισμένα επαγγέλματα αλλά δημιούργησαν νέα.

Παλαιότερες προβλέψεις αποδείχθηκαν λανθασμένες: Τα ΑΤΜ δεν εξαφάνισαν τους ταμίες, η πρώιμη τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικατέστησε τους ακτινολόγους, ενώ τα player pianos δεν κατέστρεψαν τους πιανίστες.

Η ιστορία δείχνει ότι οι προβλέψεις για την εργασία συχνά αποτυγχάνουν.

Τρανό παράδειγμα είναι οι τηλεφωνήτριες: Κάποτε από τα πλέον συνηθισμένα επαγγέλματα για γυναίκες, αλλά εξαφανίστηκαν με την τεχνολογική εξέλιξη. Πολλές δεν βρήκαν ποτέ ξανά δουλειά ή κατέληξαν σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις, αν και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες σε άλλους κλάδους.

Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι ερευνητές εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αποτελέσει εξαίρεση σε σύγκριση με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, οι οποίες μεταμόρφωσαν την οικονομία χωρίς να εξαφανίσουν συνολικά την εργασία.

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροπροστασία: 50 εκατ. ευρώ για το 2026 από το υπ. Εσωτερικών στους δήμους

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει ξεκάθαρα όρια και δεν καλύπτει τα Στενά του Ορμούζ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Φωτογραφία την ώρα που δίνει εντολή για τις δολοφονίες Λαριτζανί και Σολεϊμανί

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ναι» στην κοινή πρόταση Δημήτρη Τσιόδρα και 3 Ευρωβουλευτών για τη δημιουργία ενιαίου δικτύου μονοπατιών από την Ελλάδα ως τη Φινλανδία

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Λαριτζανί: Πώς οι Ισραηλινοί εξόντωσαν το νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Basij: Ποια είναι η βίαιη πολιτοφυλακή του Ιράν που εκπαιδεύτηκε να σκοτώνει για το ισλαμικό καθεστώς

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

12:11ME TO N & ME TO Σ

Ο Άλκης δεν ήταν ο τελευταίος, γιατί ακολούθησε ο Κλεομένης…

12:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Μεταμόρφωσε την Rosalía σε «Αφροδίτη της Μήλου»

11:59WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε ένας νέος τύπος πλανήτη που δεν εμπίπτει σε καμία από τις γνωστές μέχρι τώρα κατηγορίες

11:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε με στόχο το πλεονέκτημα στα play offs

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική Απεργία Οδηγών Ταξί κατά του νέου νομοσχεδίου: «Δικτατορική η επιβολή της ηλεκτροκίνησης»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε και η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και ποια θα τα καταφέρουν

11:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Σάββατο 20 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξεκίνησε η 3η φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final 4 της Αθήνας

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

11:29ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη

11:28ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας»: Η Ευρώπη αντιδρά στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο Αλί Λαριτζανί - Πώς έγινε η επιχείρηση εξόντωσης του

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε και η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την Έμμα

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιάζει το κατηγορητήριο για τον θάνατο του Άγγελου: «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες φέρνει βαρομετρικό από την Σύρτη - Η πρόγνωση Κολυδά

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για δεκάδες κρούσματα μηνιγγίτιδας - Ξεκίνησε από ένα... ηλεκτρονικό τσιγάρο!

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Λαριτζανί: Πώς οι Ισραηλινοί εξόντωσαν το νούμερο 2 του ιρανικού καθεστώτος

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη και ποια θα τα καταφέρουν

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική Απεργία Οδηγών Ταξί κατά του νέου νομοσχεδίου: «Δικτατορική η επιβολή της ηλεκτροκίνησης»

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο στόχαστρο των Ισραηλινών η ηγετική πυραμίδα του Ιράν – Νεκροί Λαριτζανί και Σολεϊμανί

09:06LIFESTYLE

Χριστίνα Σάλτη: Θετική σε αλκοτέστ η τραγουδίστρια - Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ