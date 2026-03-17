Λαμία: Αυτή είναι η 27χρονη μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Πώς έγινε η τραγωδία

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον ανείπωτο πόνο για την αδικοχαμένη νεαρή μητέρα, που έχασε τη ζωή της στη μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στην είσοδο της Λαμίας, κοντά στον κυκλικό κόμβο.

Η άτυχη γυναίκα είχε καταγωγή από τα Τρίκαλα και τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Λαμία όπου είχε παντρευτεί. Η 27χρονη Αργυρώ ήταν μητέρα τριών μικρών παιδιών και, σύμφωνα με τους οικείους της, ήταν μια στοργική μητέρα που αφιέρωνε τη ζωή της στην οικογένειά της.

Ο ξαφνικός χαμός της αφήνει πίσω τρία παιδιά, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία από τη στιγμή του δυστυχήματος αναζητούν τη μητέρα τους, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Ο σύζυγός της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστεί τόσο τη δική του απώλεια, όσο και τον πόνο των παιδιών τους.

Πως έγινε η τραγωδία

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 16:30 την Κυριακή το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενα αντίθετο όχημα με οδηγό Λαμιώτη και συνεπιβάτη το γιο του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του, που είχε καταλήξει εκτός δρόμου.

Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Δυστυχώς για την 27χρονη παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

