Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3/26) στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λαμίας, καθώς η νεαρή γυναίκα οδηγός του ενός οχήματος δεν τα κατάφερε και το βράδυ εξέπνευσε στο Νοσοκομείο Λαμίας, συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων της.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 4:30’ το απόγευμα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενο αντίθετα όχημα με οδηγό 75χρονο Λαμιώτη και συνεπιβάτη τον 45χρονο γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της, ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε καταλήξει εκτός δρόμου.

Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν την 27χρονη την οποία και παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δυστυχώς για την 27χρονη παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

