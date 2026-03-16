Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην είσοδο της Λαμίας, στον δρόμο που οδηγεί προς Ανθήλη και Ροδίτσα, λίγο μετά τον πρώτο κυκλικό κόμβο και κοντά σε πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα βγήκε εκτός δρόμου. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν τρία άτομα. Η οδηγός του ενός αυτοκινήτου τραυματίστηκε πιο σοβαρά και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας και εκεί κατέληξε.

Πρόκειται δυστυχώς για την 27χρονη Τρικαλινή Αργυρώ Μιχαλάκη, μητέρα τριών παιδιών, η οποία διέμενε μόνιμα στη Λαμία όπου και εργάζονταν.

