Κεραμέως: Από 1η Απριλίου η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Τι ισχύει για τις καταγγελίες στο 1555

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός αναφέρθηκε εξάλλου και στο τραγικό εργατικό δυστύχημα της «Βιολάντα», τονίζοντας ότι μέσα στο 2025 είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις έλεγχοι, κατόπιν καταγγελιών.

«Και μία ανθρώπινη απώλεια συνιστά τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι έρευνες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. «Εάν είναι αυθαίρετο ή όχι το υπόγειο, θα το ελέγξει η Πολεοδομία. Ό,τι έχει να κάνει με την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία, το ελέγχει η Πυροσβεστική. Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει συνολικά τις εργασιακές σχέσεις, τα χρονικά όρια εργασίας, τις ψηφιακές κάρτες κτλ.

Σε αυτό το κομμάτι υπηρετούν 57 υπάλληλοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν ακόμα 36 που είναι ειδικοί επιθεωρητές εργασίας και πηγαίνουν αναλυτικά ανα περιοχή». Υπάρχει μεγάλη αύξηση των ελέγχων, γιατί δόθηκε βάρος συνολικά σε περισσότερους ελέγχους», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε η κυρία Κεραμέως, μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι στη «Βιολάντα». Δύο βασικοί και δύο επανέλεγχοι, ύστερα από καταγγελίες.

Τι απάντησε η υπουργός σε καταγγελίες εργαζόμενων

«Εργάζομαι σε μεγάλη βιομηχανία στην Αθήνα και κάθε χρόνο που έρχεται η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνονται οι εργοδότες μια μέρα πριν και η Επιθεώρηση δεν ελέγχει κανέναν από τους χώρους που εργάζονται οι υπάλληλοι», καταγγέλλει εργαζόμενος στο MEGA. «Παράκλησή μου να το καταγγείλει στο 1555 ανώνυμα, για το ποια επιχείρηση αφορά. Δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Θα δώσει ένα ερέθισμα για να το κοιτάξει αυτό η ανώνυμη αρχή», ήταν η απάντηση της Νίκης Κεραμέως.

Έρχεται αύξηση στον κατώτατο μισθό

Από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί. Όπως δήλωσε η κυρία Κεραμέως, ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός αυτή τη στιγμή είναι 880 ευρώ και σύμφωνα με την υπουργό είναι «35% πάνω από το 2019 που ήταν 660 ευρώ».

