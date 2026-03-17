Άρτα: Δίχως τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας - Καταπλακώθηκε σε κατολίσθηση

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή του Κλειστού στην Άρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που δούλευε σε οδικό έργο, καταπλακώθηκε από όγκους χωμάτων μετά από κατολίσθηση.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από #καταπλάκωσή του από αδρανή υλικά λόγω κατολίσθησης εδάφους και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, πλησίον της περιοχής Κλειστό Άρτας. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 17, 2026

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσε και το ΕΚΑΒ

