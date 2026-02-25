Θλίψη στο ΕΚΑΒ: Νεκρός 49χρονος οδηγός ασθενοφόρου στην Άρτα

Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία της Άρτας, αλλά και την ευρύτερη «οικογένεια» του ΕΚΑΒ, από τον ξαφνικό θάνατο ενός 49χρονου οδηγού ασθενοφόρου.

Ο άτυχος 49χρονος, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους, αλλά και τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόταν καθημερινά τον δύσκολο αγώνα της διάσωσης στην περιοχή της Άρτας.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο και έναν αφοσιωμένο λειτουργό της δημόσιας υγείας, αναφέρει το epiruspost.gr.

Τη βαθύτατη οδύνη τους εξέφρασαν με επίσημη ανακοίνωσή τους ο Διευθυντής και το σύνολο του προσωπικού του ΕΚΑΒ της 7ης Περιφέρειας. Όπως τονίζουν στο συγκινητικό τους μήνυμα, ο εκλιπών αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της υπηρεσίας, ξεχωρίζοντας πάντα για το ήθος και την εργατικότητά του.

«Με βαθιά θλίψη ενημερώνουμε για την απώλεια του συναδέλφου μας Δημοσθένη, υπαλλήλου ΕΚΑΒ Τομέα Άρτας, ο οποίος απεβίωσε σήμερα τα ξημερώματα.

Ο Δημοσθένης υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΕΚΑΒ διακρινόμενος για τον επαγγελματισμό και την συνεργατικότητά του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους και στεκόμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» αναφέρουν.

Διαβάστε επίσης