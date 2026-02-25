Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών
Ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό και έλαβε εξιτήριο λίγο πριν τις 6 και κατόπιν συνελήφθη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στο Πέραμα με θύμα έναν οδηγό μοτοσυκλέτας.
Οδηγός ηλικίας 26 ετών κινούνταν με τη μηχανή του στη λεωφόρο Δημοκρατίας και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 29χρονος.
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο γενικό κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό και έλαβε εξιτήριο λίγο πριν τις 6 και κατόπιν συνελήφθη
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Φεβρουαρίου
06:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών
05:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
15:58 ∙ LIFESTYLE