Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στο Πέραμα με θύμα έναν οδηγό μοτοσυκλέτας.

Οδηγός ηλικίας 26 ετών κινούνταν με τη μηχανή του στη λεωφόρο Δημοκρατίας και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 29χρονος.

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο γενικό κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό και έλαβε εξιτήριο λίγο πριν τις 6 και κατόπιν συνελήφθη

