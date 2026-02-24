Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/02) στη Λεωφόρο Συγγρού, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού μοτοσικλέτας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα και ένα ΙΧ κινούνταν επί της λεωφόρου.

Ο μοτοσικλετιστής φαίνεται να επιχειρεί να συνεχίσει ευθεία, ενώ το ΙΧ να στρίψει δεξιά με κατεύθυνση προς τη Λάμπρου Κατσώνη και τότε συνέβη η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, να εκσφενδονιστεί από την μηχανή και να πέσει πάνω σε κολώνα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού. Περαστικοί σταμάτησαν και προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον τραυματία ενώ ακόμα και μια νοσηλεύτρια προσπαθούσε για ώρα να τον βοηθήσει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega καταγράφηκε η στιγμή που το αυτοκίνητο στρίβει προς τα δεξιά, εκσφενδονίζοντας τον δικυκλιστή.

Οι περαστικοί σταμάτησαν ακόμη και ιδιωτικό διερχόμενο ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει τον σφυγμό, όσο περνούσε η ώρα, ολοένα και έπεφτε.

Ο μοτοσικλετιστής έφυγε από το σημείο χωρίς τις αισθήσεις του, και έχει μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν έχει τραυματιστεί, παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Διαβάστε επίσης