Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε πιο σοβαρά ενώ ο 13χρονος, έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23/02) στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στη Χαλκίδα, όταν μοτοσικλέτα με οδηγό έναν 17χρονο συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι, και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε πιο σοβαρά ενώ ο 13χρονος, έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας που ενημερώθηκε για το τροχαίο λίγες ώρες αργότερα από τη μητέρα του δικυκλιστή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:14 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο των «αιματοσταγών» καταρρακτών επιτέλους λύθηκε
19:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον Έβρο την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
15:58 ∙ LIFESTYLE
Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα
17:45 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ