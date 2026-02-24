Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε πατίνι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23/02) στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στη Χαλκίδα, όταν μοτοσικλέτα με οδηγό έναν 17χρονο συγκρούστηκε με 13χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο ανήλικοι, και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε πιο σοβαρά ενώ ο 13χρονος, έλαβε εξιτήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας που ενημερώθηκε για το τροχαίο λίγες ώρες αργότερα από τη μητέρα του δικυκλιστή.

