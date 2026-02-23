Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε 15χρονο κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού

Τροχαίο ατύχημα την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη καρναβαλικές εκδηλώσεις σημειώθηκε στη Χαλκίδα.

Tο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (22/02), όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ανήλικος οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, και παρέσυρε έναν 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.

