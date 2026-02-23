Χαλκίδα: Ανήλικος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε 15χρονο κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη καρναβαλικές εκδηλώσεις σημειώθηκε στη Χαλκίδα.
Tο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (22/02), όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ανήλικος οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, και παρέσυρε έναν 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Οι δασμοί στις εισαγωγές από την ΕΕ αναμένεται να ανέλθουν στο 15%
14:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ