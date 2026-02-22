Χαλκίδα: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Δροσιά - Στο νοσοκομείο δύο παιδιά και ένας ενήλικας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/02) στην περιοχή της Δροσιάς του δήμου Χαλκιδέων, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ανήλικα παιδιά και ένας ενήλικας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η αστυνομία και η πυροσβεστική.

