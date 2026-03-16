Οι υπουργοί και η δημοφιλία, οι μνηστήρες για την ΤτΕ, το boarding pass της Σοφίας Μητσοτάκη

Οι «δημοφιλείς» υπουργοί που πέφτουν στις δημοσκοπήσεις

Μαύρα σύννεφα βλέπω για αρκετούς από τους αποκαλούμενους κορυφαίους υπουργούς της ΝΔ. Βουλευτές που στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν πρώτα ονόματα στις περιφέρειές τους, στις τελευταίες μετρήσεις που φτάνουν στα κομματικά επιτελεία έχουν αρχίσει και πέφτουν με... κρότο. Οι συνεχείς γκάφες και η αλαζονεία δημιουργούν τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια στο πρόσωπό τους και ορισμένοι θα προσγειωθούν απότομα.

Ποιοι ενδιαφέρονται για τη θέση του Στουρνάρα στην ΤτΕ;

Όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη του 2027 το πολιτικό παρασκήνιο γίνεται άγριο. Μαθαίνω λοιπόν ότι ενώ η υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα έχει κλειδώσει για την 3η θητεία του στη Τράπεζα της Ελλάδας από το καλοκαίρι (όπως σας έχω γράψει εγκαίρως από τους Κομισάριους) έχει αρχίσει και μπάζει... νερά διότι έχουμε κι άλλους ενδιαφερόμενους. Εδώ και καιρό γνώριζα ότι ένας παλιός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη επιθυμεί να βρεθεί στην ΤτΕ. Αυτό που έμαθα τις τελευταίες ημέρες είναι ότι για το ίδιο πόστο φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον κι ένας εκ των κορυφαίων υπουργών ο οποίος θεωρεί ότι έχει κάνει τον κύκλο του υπηρετώντας σε πάρα πολλά χαρτοφυλάκια. Μην με ρωτήσετε τι θα κάνει ο πρωθυπουργός. Είναι σπαζοκεφαλιά.

Το δεύτερο ημίχρονο με το «εισιτήριο» της Σοφίας Μητσοτάκη

Οι ψεκασμένοι δίνουν ρεσιτάλ μετά την κίνηση της Σοφίας Μητσοτάκη να δημοσιοποιήσει το boarding pass της πτήσης τσάρτερ με την οποία ήρθε στην Αθήνα από το Ομάν. Όλες τις προηγούμενες ημέρες ούρλιαζαν να δείξει το εισιτήριο και τώρα που ανάρτησε το boarding pass λένε ότι είναι ψεύτικο εισιτήριο, φτιαχτό με τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για τον ορισμό της παρακμής. Μάλιστα το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι κανείς ταξιδιώτης δεν κρατάει το εισιτήριο 8 ημέρες. Βέβαια το ψέμα έχει θολώσει το μυαλό τους. Αυτό που ανάρτησε η Σοφία Μητσοτάκη δεν είναι εισιτήριο, είναι κάρτα επιβίβασης. Ούτε αυτό δεν μπορούν να ξεχωρίσουν... Το θέμα βέβαια είναι ότι η κόρη του

Η κίνηση ματ του Κωνσταντινόπουλου

Ο Οδυσσέας για όσους τον γνωρίζουν είναι πιο ΠΑΣΟΚ κι απ' τους Πασόκους. Η καρατόμησή του από το Νίκο Ανδρουλάκη έχει φέρει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Σχεδόν κανείς δεν στηρίζει την κίνηση του Ανδρουλάκη ο οποίος μπαίνει πλέον σε καθεστώς απομόνωσης. Προσέξτε. Η κίνηση - ματ του Κωνσταντινόπουλου ήταν ότι παρέδωσε την έδρα του κάτι που δεν συνηθίζεται στην πολιτική σκηνή και τώρα δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ως υπονομευτή ή ως αποστάτη. Έκλεισε τα στόματα σε αρκετούς δείχνοντας ότι δεν ενδιαφέρεται να πάει σε κάποιο άλλο κόμμα... Κάποιοι είχαν αρχίσει να δουλεύουν αυτή την κατηγορία εναντίον του, αλλά τώρα πάνε κουβά...

Το μυστήριο με τον Γιαννακούρα

Πάμε τώρα στα ωραία του ΠΑΣΟΚ. Την έδρα του διαγραφέντος Οδυσσέα Κωνσταντοπούλου καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στην Αρκαδία που είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας τον οποίο επίσης είχε διαγράψει ο Ανδρουλάκης το 2023 διότι ο Γιαννακούρας αφού δεν εξελέγη στις εθνικές εκλογές κατέβηκε υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με το συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη. Και τώρα παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου. Μιλάμε για κανονική παρωδία. Αφήστε που η υποψηφιότητα του Γιαννακούρα στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν η βασική αιτία της κόντρας του Οδυσσέα με τον πρόεδρο Νίκο. Και τώρα ο διαγραφείς Γιαννακούρας παίρνει τη θέση του διαγραφέντος Κωνσταντινόπουλου. Ήδη μπερδεύτηκα. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Ο ανασχηματισμός της Λαμπρής και οι αμετακίνητοι

Μου ζητούν αρκετοί φίλοι της στήλης να γράψω ποιοι υπουργοί θα πάνε σπίτια τους όταν έρθει ο ανασχηματισμός εκεί κοντά στο Πάσχα. Δυστυχώς δεν θέλω να χαλάσω τις καρδιές μου με ορισμένους εξ αυτών και θα αποφύγω να τους ονοματίσω...

Θα σας πω μόνο ότι ήδη μετράω περίπου 7 υπουργούς που θα κάνουν ανέμελο καλοκαίρι χωρίς υποχρεώσεις. Μπορώ όμως από τώρα να σας πω με σιγουριά ότι εντός κυβέρνησης, θα μείνουν σίγουρα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινακης, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Ζαχαράκη, η Λίνα Μενδώνη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Θοδωρής Λιβάνιος και ο Άκης Σκέρτσος. Κάποιοι από αυτούς θα μετακινηθούν σε άλλα υπουργεία. Για να σας προλάβω ο Γιώργος Γεραπετρίτης οδεύει για Μαξίμου. Και για να μην έχετε άγχος όσοι προβάρετε κοστούμια, θα ανοίξουν πολλές θέσεις υφυπουργών.

Η δίκη και οι ρουκέτες

Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη πρώην Προέδρου αλλά και Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέππα που κατηγορούνται για υπεξαίρεση εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι δύο κατηγορούμενοι Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι απέκρυψαν, πόρισμα με στοιχεία για εκτεταμένες παρατυπίες που διαπίστωσε σε ελέγχους που διενήργησε το 2020 η κ. Τυχεροπούλου κατ' εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα. Και σε αυτή τη δίκη το ενδιαφέρον είναι ότι κλήθηκε να καταθέσει ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρηγόρης Βάρρας όπου φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ρίξει ρουκέτες εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων κάποια εκ των οποίων είδαν τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας.

Το ερώτημα της ψευδορκίας

Μιας και αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μελά-Ρέππα οι δύο δεν φαίνεται να ξεμπερδεύουν εύκολα με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά με το ερώτημα της ψευδορκίας στην Εξεταστική Επιτροπή. Και αυτό διότι από το έγγραφο που είχε στείλει ο Βάρρας στον Μάκη Βορίδη και το οποίο ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι δεν είχε δει ποτέ του φαίνεται ότι είχε σταλεί και σε αυτούς και μετά βεβαιότητας στον κ. Μελά ο οποίος ήταν κοινοποιούμενος. Και ο κ. Μελάς είπε μετ επιφάσεως στην Εξεταστική Επιτροπή ότι ποτέ ο Βάρρας δεν είχε στείλει έγγραφο στο Βορίδη για το πάρτι με τα βοσκοτόπια στην Κρήτη. Βάλτε και ως κερασάκι στην τούρτα άλλη επιστολή του Βάρρα προς τον Μελά που του λέει ότι παρεμποδίζει ελέγχους και ασχολείται μέσω συνεργάτη του με ρουσφέτια και έχετε το λογαριασμό.

Περίεργα τηλεφωνήματα

Κατά τα λοιπά και να μην σας κουράζουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που φαίνεται ότι δεν υπάρχει τελειωμός και κάθε ημέρα προκύπτουν καινούργια πράγματα εν αναμονή και νέας δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας προξένησε εντύπωση ότι πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιρνε τηλέφωνα σε δημοσιογράφους και έλεγε ότι έγγραφο Βάρα προς Βορίδη που είδε το φως της δημοσιότητας ήταν πλαστό. Και αυτό το έκανε σχεδόν δύο ημέρες και μέχρι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επιβεβαιώσει ότι ήταν γνήσιο. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι κίνητρα υπήρχαν για το τηλεφώνημα αν και μπορώ να εικάσω ότι στη Βουλή δεν έδωσε φως για το διάστημα που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είχε καημό μεγάλο για το 2022-2023 καταθέτοντας ένα σωρό ανακρίβειες. Κατά σύμπτωση τον ίδιο καημό έχουν και στον όμιλο του Γαργαλάκου.

Γίνεται της… κλειστής περιόδου

Δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτή αλλά τη βλέπω να έχει πάρει διαστάσεις. Τι εννοώ; Πολύ απλά την τακτική των εισηγμένων να εκδίδουν ανακοινώσεις αποτελεσμάτων χωρίς να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις. Και εκεί κάνει ο κάθε ένας ότι νομίζει. Άλλοι δίνουν πλήρη , σαφή και αναλυτική εικόνα και άλλοι γράφουν ότι κρίνουν αλλά όχι κατ ανάγκη και την αλήθεια την οποία θα την μάθουμε όταν δεήσουν να δημοσιεύσουν οικονομικά στοιχεία. Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Γιατί απλά υπάρχει η λεγόμενη κλειστή περίοδος που κατά την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς είναι διάστημα 30 ημερών πριν τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων αλλά και ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται να κάνουν συναλλαγές οι insiders ούτε και να γίνεται αγορά ιδίων μετοχών.Και ρωτάμε εμείς οι αφελείς. Αυτά λέει η οδηγία MAR για την κατάχρηση της αγοράς ή την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε; Αφήστε δεν που υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών που δεν τηρούν ούτε και τα ελαστικά κριτήρια.

Εξυπηρέτηση κάτω από την βάση και… σαρδέλες

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στη SKY Express διαφημίζουν πως έχουν τον νεότερο στόλο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό όμως αρκεί,. Γιατί μια ματιά στις αξιολογήσεις της Google δείχνει ότι η εταιρία παίρνει πολύ κακό βαθμό στην εξυπηρέτηση και αυτό λειτουργεί δυσφημιστικά για την Ελλάδα. Και όταν με κοντά στις 1200 αξιολογήσεις που γίνονται μέσω Google ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 2 στα 5 δηλαδή κάτω από τη βάση δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή και αφορούν από υπερβολικές και κρυφές χρεώσεις, αγένεια του προσωπικού, καθυστερήσεις πτήσεων με δικαιολογίες όπως ασθένησε μέλος του πληρώματος. Δεν μιλάμε βέβαια για το γεγονός ότι αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων είναι για …σαρδέλες. Με αυτά και με αυτά το ερώτημα είναι που βαδίζει γιατί πλέον έχει αρχίσει να αποκτά μέγεθος και αρκετές άγονες γραμμές που εξασφαλίζουν εύκολο χρήμα.

Τα «Ολύμπια» κόλπα με την αποτίμηση της ΚΛΙΑΦΑΣ

Σε μερικά πράγματα είναι να απορείς. Έπεσε στα χέρια μου τυχαία η περίφημη αποτίμηση για συγχώνευση της Κλιάφας της εταιρίας με τα αναψυκτικά η οποία είχε αγοραστεί το 2020 από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Αν και έχει περάσει καιρός παρατήρησα ότι με άνεση η ελεγκτική PKF αποτίμησε την Κλιάφας σε 12 εκ ευρώ με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31/1/2/2023. Ανέτρεξα στον ισολογισμό του 2023 και ως του θαύματος διαπίστωσα ότι η Κλιάφας με βάση τα όσα αναφέρει ο ορκωτός της ΣΟΛ που έκανε τον έλεγχο δεν πληρούσε του χρηματοοικονομικούς δείκτες που είχαν τεθεί για μακροπρόθεσμα δάνεια 8,5 εκ ευρώ αλλά παρ’ ‘όλα αυτά συνέχισε να κατατάσσει το ποσό αυτό στο μακροπρόθεσμο δανεισμό αντί να τον κατατάξει στο βραχυπρόθεσμο. Και ξέρετε γιατί το έκανε αυτό; Γιατί πολύ απλά θα προέκυπτε ότι είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Όλα αυτά τα έκανε γαργάρα ο ορκωτός της PKF που διενήργησε την αποτίμηση για τη συγχώνευση. Και το ερώτημα είναι αν με τέτοιες πρακτικές εμφανίζεται γενικά ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία που διαθέτει στην αγορά τα προίόντα Όλυμπος, Ροδόπη κλπ δείχνει ισχυρός. Δεν πιστεύω βεβαίως τους κακεντρεχείς που λένε ότι εκεί στο Νομό Τρικάλων γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα και φέρνουν ως παράδειγμα τη Βιολάντα.

Τραπεζικά ζόρια

Πολλά ζόρια βλέπω και πολλά τηλέφωνα ακούμε ότι γίνονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών τελευταία για την «κακή κυβέρνηση» που μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Μαρινάκη τους έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα μιλώντας για για τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών, servicers και funds, που συνδέονται μετοχικά, εις βάρος των δανειοληπτών. Αφού είδαν ότι τα τηλέφωνα δεν πιάνουν έστειλαν και επιστολή την οποία διοχέτευσαν και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε να μην ζορίζετε γιατί θα κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί μέσω του Ηρακλής. Μόνο που αυτό είναι η εύκολη ανάγνωση. Η άλλη είναι ότι θα πρέπει να πείσουν ότι δεν γίνονται ύποπτες τριγωνικές συναλλαγές γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει ενοχληθεί και όπως πάει το πράγμα δεν θα αργήσουν να απασχολούν τους εισαγγελείς τα όσα αναφέρει.