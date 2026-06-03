BLUE: Η Idra Kayne και ο Θοδωρής Οικονόμου στις 20 Ιουνίου 2026 στον Κήπο του Μεγάρου

Η εξαιρετική performer και ερμηνεύτρια Idra Kayne και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου, παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο BLUE, αποκλειστικά στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Μια μουσική παράσταση όπου ο Leonard Cohen, η Marianne Faithfull, o Johnny Cash, o James Brown, ο Nick Cave, oι Antony and the Johnsons, o Peter Gabriel και ο Angelo Badalamenti συνομιλούν με την Τori Amos, τη Roberta Flack, τη Whitney Houston, τον Prince, τον Rachmaninoff και τον Μπρεχτ, τον Χατζιδάκι και τον Τσιτσάνη, τη Nina Simone και την Edith Piaf, τον Kurt Cobain και τον Nino Rota, τον ρεμπέτη Νίκο Κατσαρό και τον Elvis Presley.

Ο σημαντικός συνθέτης των μεγαλύτερων θεατρικών επιτυχιών Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο και η εκρηκτική περφόρμερ και ερμηνεύτρια Idra Kayne έρχονται στη σκηνή του κήπου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να μας πάρουν μαζί τους σε ένα απίστευτο μουσικό και ερμηνευτικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει, καθώς και στους μεγαλύτερους συνθέτες και ερμηνευτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Μια μοναδική συναυλία που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Μουσική επιμέλεια | Θοδωρής Οικονόμου

Συμπαραγωγή | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Cricos

Εισιτήρια | 15 €

Προπώληση | 210 72 82 333 | megaron.gr

Έναρξη | 21:00