Ιράν: Απαγχονίστηκε διαδηλωτής που συμμετείχε στην εξέγερση του Ιανουαρίου

Το Ιράν εκτέλεσε έναν διαδηλωτή που συμμετείχε στην εξέγερση του Ιανουαρίου με την κατηγορία της δολοφονίας ενός αστυνομικού, ανέφερε το ιρανικό Mizan News, που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία.

Το ιρανικό μέσο ανέφερε ότι επρόκειτο για τον Fathollah Avari, τον οποίο η δικαστική εξουσία είχε κατηγορήσει ότι σκότωσε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία σύλληψής του και τις διαδικασίες στην υπόθεσή του δεν έγιναν γνωστές.

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