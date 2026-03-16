Η Audi ετοιμάζει 4x4 που θα ανταγωνιστεί τη Mercedes G-Class και το Land Rover Defender

Του Γιάννη Σκουφή

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Audi, Gernot Dollner, ο οποίος ανέφερε ότι το πρότζεκτ βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.

Σε αντίθεση με τα σημερινά SUV της μάρκας το νέο μοντέλο θα κινείται σε διαφορετική κατηγορία από αυτή της γκάμας των Q, με σαφώς πιο έντονο εκτός δρόμου χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Audi, ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο αν βασιστεί σε υπάρχουσα πλατφόρμα του ομίλου Volkswagen, κάτι που θα περιορίσει το κόστος εξέλιξης.

Η πιθανότερη βάση φαίνεται να είναι αυτή τύπου σκάλας που χρησιμοποιεί η Scout, η μάρκα που αναβιώνει ο όμιλος Volkswagen για την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Τα μελλοντικά Scout Traveler και Scout Terra χρησιμοποιούν πλαίσιο ladder-frame και έχουν σχεδιαστεί με έντονο εκτός δρόμου προσανατολισμό, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλη βάση και για ένα νέο Audi.

Τα μοντέλα της Scout διαθέτουν δύο ηλεκτροκινητήρες, μόνιμη τετρακίνηση και μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω. Παράλληλα προσφέρουν σημαντικές εκτός δρόμου δυνατότητες, όπως απόσταση από το έδαφος που ξεπερνά τα 300 χιλιοστά και δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους περίπου 900 χιλιοστών.

Αν τελικά η Audi προχωρήσει στην υλοποίηση του πρότζεκτ, το νέο 4x4 θα μπορούσε να αποτελέσει μια εντελώς νέα κατεύθυνση για τη μάρκα. Μέχρι σήμερα η Audi δεν έχει στην γκάμα της ένα παραδοσιακό off-road αυτοκίνητο με σασί τύπου σκάλας, καθώς όλα τα SUV της βασίζονται σε αυτοφερόμενο πλαίσιο.