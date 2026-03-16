Ιράν: Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας επιστρέφουν

Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, τα οποία είχαν αποδεχτεί ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα τους

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας επιστρέφουν

Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν

  • Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, που είχαν πάρει ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα τους.
  • Επτά μέλη της ομάδας είχαν ζητήσει ανθρωπιστική βοήθεια στην Αυστραλία, φοβούμενα αντίποινα λόγω της άρνησης να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν σε τουρνουά.
  • Η αυστραλιανή κυβέρνηση παρείχε υποστήριξη στις παίκτριες που ήθελαν να παραμείνουν, αλλά μετά την απόφασή τους να επιστρέψουν, τους έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουν τις επιλογές τους.
  • Η ιρανική κυβέρνηση απαιτεί ομόλογα από τους αθλητές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τις οικογένειές τους με χρέη αν οι παίκτριες παραμείνουν στο εξωτερικό.
  • Τα ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι οι επιστρέφουσες παίκτριες ήταν ευπρόσδεκτες και υποστήριξαν ότι είχαν δεχθεί πιέσεις να παραμείνουν στην Αυστραλία, κάτι που η αυστραλιανή κυβέρνηση αρνήθηκε.
Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, στα οποία χορηγήθηκαν ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν. Επτά μέλη ζήτησαν ανθρωπιστική βοήθεια στην Αυστραλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το έπραξαν από φόβο μήπως αντιμετωπίσουν αντίποινα στην πατρίδα τους για την άρνηση της ομάδας να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο του Ιράν σε ένα τουρνουά στην Αυστραλία.

Μία γυναίκα είχε ήδη ανακαλέσει την απόφασή της . Τώρα, μόνο δύο από τις επτά γυναίκες που είχαν λάβει ανθρωπιστική βίζα, έχουν επιμείνει στην απόφασή τους να παραμείνουν. Την Κυριακή, ο Τόνι Μπερκ, υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας είχε κάνει «ό,τι μπορούσε» για να δώσει στις γυναίκες μια ευκαιρία για ένα ασφαλές μέλλον στην Αυστραλία. Είπε ότι αφού οι γυναίκες ανακοίνωσαν την απόφασή τους να επιστρέψουν, η αυστραλιανή κυβέρνηση τους έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουν τις επιλογές τους.

«Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το πλαίσιο στο οποίο οι παίκτριες λαμβάνουν αυτές τις απίστευτα δύσκολες αποφάσεις», είπε ο Μπερκ. Στις αρχές Μαρτίου, η ομάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής αφότου αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα της στο Κύπελλο Γυναικών Ασίας στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας. Χαρακτηρίστηκαν «προδότριες σε καιρό πολέμου» από έναν παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης. Η ομάδα τραγούδησε και χαιρέτισε στους επόμενους αγώνες.

Γρήγορα έγιναν πρώτο θέμα διεθνώς, με τον Αμερικανο πρόεδρο Τραμπ και άλλους να παροτρύνουν την αυστραλιανή κυβέρνηση να τους αναλάβει. Στο παρασκήνιο, μέλη της ιρανικής διασποράς της Αυστραλίας επικοινώνησαν με τις παίκτριες σχετικά με την πιθανότητα να παραμείνουν στην Αυστραλία. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με τις γυναίκες δήλωσαν ότι ανησυχούσαν πως οι οικογένειές τους στο Ιράν θα αντιμετώπιζαν αντίποινα αν παρέμεναν στην Αυστραλία. Η ιρανική κυβέρνηση απαιτεί ομόλογα από τους αθλητές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κάτι που μπορεί να αφήσει τις οικογένειες πίσω στην πατρίδα τους επιβαρυμένες με χρέη.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας βοήθησε τα μέλη της ομάδας που δήλωσαν ότι ήθελαν να παραμείνουν. Πολλές από τις αθλήτριες δυσκολεύτηκαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους, δεδομένων των αυξανόμενων διακοπών στο διαδίκτυο στο Ιράν. Τελικά, έξι παίκτριες και ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης της ομάδας αποφάσισαν να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ η υπόλοιπη ομάδα πέταξε στη Μαλαισία καθ' οδόν προς το Ιράν. Την Τετάρτη, μία από τις επτά αποφάσισε ότι θα ήθελε επίσης να επιστρέψει στο Ιράν και έφυγε από την Αυστραλία.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι οι γυναίκες είχαν δεχθεί πιέσεις να παραμείνουν στην Αυστραλία και ότι θα ήταν ευπρόσδεκτες αν επέστρεφαν. Αυστραλοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι άσκησαν πιέσεις στις γυναίκες να παραμείνουν. Η Ράνα Νταντπούρ, εκπρόσωπος της AusIran, μιας οργάνωσης που βοήθησε τις παίκτριες, δήλωσε ότι οι γυναίκες αποφάσισαν να επιστρέψουν λόγω απειλών κατά των οικογενειών τους στο Ιράν.

Το Σάββατο, το Tasnim, ένα ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, δημοσίευσε στο X μια φωτογραφία τριών μελών της ομάδας, τα οποία, όπως ανέφερε, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ιράν, κρατώντας αεροπορικά εισιτήρια. Ένα άρθρο του Tasnim ανέφερε ότι οι γυναίκες είχαν επιστρέψει στην «αγκαλιά του έθνους τους».

«Αναμφίβολα αποτελεί ένα συντριπτικό πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ηγήθηκε απροκάλυπτα αυτής της πρωτοβουλίας», πρόσθεσε το άρθρο. Τρεις από τις γυναίκες αναχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση. Η τέταρτη έφυγε την Κυριακή.

Η τέταρτη γυναίκα που έφυγε είχε λάβει ένα τηλεφώνημα που της έλεγε ότι η μητέρα της ήταν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Shahrzad Shirkhanzadeh, ένας Αυστραλός φαρμακοποιός ιρανικής καταγωγής που βοηθούσε τις παίκτριες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αυστραλία.

