Ηλεία: Θρήνος για τον χαμό του 18χρονου Ασημάκη – Σήμερα το τελευταίο αντίο

«Μουδιασμένη» παραμένει η τοπική κοινότητα του Πύργου Ηλείας έπειτα από τον αδόκητο χαμό του 18χρονου Ασημάκη Διονυσόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Ο 18χρονος Μάκης - όπως τον γνώριζαν φίλοι και συγγενείς - εκτυλίχθηκε στο σπίτι του, στην οδό Μανωλοπούλου, απέναντι από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Ο νεαρός κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί εξαιρετικά βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι όπως αναφέρει το Patrisnews.com.

Η μάχη για τη ζωή

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία. Και όταν η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή, έπεσε σαν κεραυνός στον Πύργο. Μια πόλη ολόκληρη «πάγωσε».

Η θλίψη φίλων και συμμαθητών

Η είδηση της τραγωδίας διαδόθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ολόκληρη την πόλη. Φίλοι και συμμαθητές του έσπευσαν στο σημείο. Πολλοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί. Κάποιοι έμειναν σιωπηλοί. Άλλοι ξέσπασαν σε δάκρυα. Γιατί όταν φεύγει τόσο άδικα ένα παιδί 18 ετών, κανείς δεν ξέρει τι να πει.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια

Την ίδια στιγμή οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σήμερα το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, η πόλη θα πει το τελευταίο αντίο. Σε ένα παιδί που έφυγε πολύ νωρίς. Σε ένα χαμόγελο που θα λείψει από όλους. Σε έναν νέο άνθρωπο που είχε όλη τη ζωή μπροστά του.