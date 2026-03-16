Βίκυ Σάφρα: Η δισεκατομμυριούχος που «κρύβεται» στο Κραν Μοντανά κι ελέγχει τράπεζες σε 3 ηπείρους

Snapshot Η Βίκυ Σάφρα, ελληνικής καταγωγής, διαχειρίζεται από το 2020 μια τραπεζική αυτοκρατορία με περιουσία που εκτοξεύτηκε στα 28 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Η οικογένεια Σάφρα ελέγχει τράπεζες σε τρεις ηπείρους και έχει σημαντική παρουσία σε παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Σάο Πάολο.

Η οικογένεια ακολουθεί αυστηρά οικογενειακό μοντέλο διοίκησης με επικέντρωση στη διατήρηση και προστασία του κεφαλαίου, αποφεύγοντας ριψοκίνδυνες επενδύσεις και δημοσιότητα.

Η Βίκυ Σάφρα έχει αφιερωθεί σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, στηρίζοντας υγεία, εκπαίδευση, τέχνες και πολιτιστική κληρονομιά, κυρίως στη Βραζιλία και στην εβραϊκή κοινότητα.

Η οικογένεια διατηρεί την πιο μεγάλη ιδιωτική κατοικία στη Βραζιλία, τη Mansão Safra, που συμβολίζει την τεράστια κοινωνική ανισότητα της χώρας.

Στην κορυφή των ελληνικών ονομάτων που φιγουράρουν στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, βρίσκεται αυτό της Βίκυς Σάφρα.

Ένα όνομα που για την πλειονότητα των Ελλήνων είναι άγνωστο, ωστόσο, η αμύθητη περιουσία της και η παρουσία της οικογένειάς της στο παγκόσμιο τραπεζοπιστωτικό σύστημα, μόνο τυχαίο δεν είναι. Αντίθετα, κατέχει εξέχουσα θέση και η περιουσία της οικογένειας, εκτοξεύτηκε από τα περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 στα 28 φέτος.

Στην εκτόξευση της περιουσίας συνέβαλε η συμφωνία που σύναψε η J. Safra Sarasin τον Μάρτιο του 2025 να αγοράσει περίπου το 70% της Saxo Bank της Δανίας σε μια συμφωνία αξίας σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από τη Θεσσαλονίκη στο Σάο Πάολο

Η Βίκυ Σάφρα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, στα 17 της χρόνια ήταν ήδη παντρεμένη με τον Λιβανέζο-Βραζιλιάνο Τζόζεφ Σάφρα, τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Βραζιλίας και τον πιο πλούσιο τραπεζίτη στον κόσμο, ο οποίος πέθανε το 2020 κι έκτοτε η 73χρονη διαχειρίζεται τον τραπεζικό κολοσσό.

Η Βίκυ Σάφρα είναι μια γυναίκα που κινείται πάντα στο παρασκήνιο, καθώς είναι της νοοτροπίας ότι όσο λιγότερη είναι η έκθεσή της στα κοινά, τόσο πιο περιορισμένο είναι το πεδίο για σχόλια, ίντριγκες και «σκιές».

Η οικογένεια της Βίκυς Σάφρα, διαθέτει μια τεράστια περιουσία και διατηρεί και κάποια εμβληματικά ακίνητα παγκοσμίως, στο Λονδίνο και το Μανχάταν, αλλά και στο Σάο Πάολο, στο σπίτι που όπως λένε οι Βραζιλιάνοι είναι μεγαλύτερο ακόμα κι από τον Λευκό Οίκο!

Η 73χρονη, που ζει σήμερα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, είναι μια προσωπικότητα με τεράστια οικονομική επιρροή κι έντονη παρουσία στον τραπεζικό και φιλανθρωπικό χώρο. Στη Βραζιλία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, θεωρείται κεντρικό πρόσωπο μιας τραπεζικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται σε τρεις ηπείρους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημείο αναφοράς σε συζητήσεις γύρω από τον πλούτο και την κοινωνική ανισότητα.

Από το Χαλέπι και τις καμήλες στην τραπεζική δυναστεία

Η οικογένεια του Σάφρα έστησε την επιχείρηση Safra Freres & Cie στο Χαλέπι της Συρίας, επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάπου στο 1840 και πραγματοποιούσε εμπόριο με καραβάνια με καμήλες. Εκεί γεννήθηκε κι ο Τζέικομπ Σάφρα, πατέρας του Τζόζεφ. Γύρω στο 1920 ο Τζέικομπ ίδρυσε την πρώτη του τράπεζα με έδρα τον Λίβανο, βασιζόμενος στη μακρά εμπειρία των εβραίων Σάφρα στις ανταλλαγές χρυσού και συναλλάγματος.

Στα μέσα της δεκαετίας του '50 μετακόμισε με την οικογένειά του στη Βραζιλία. Αρχικά ασχολήθηκαν με μεταλλεύματα και βοοειδή, ενώ αργότερα ίδρυσε την τράπεζα που έμελλε να γίνει αυτοκρατορία.

Ο Τζόζεφ σπούδαζε στην Αγγλία όταν η οικογένειά του ζούσε στη Νότια Αμερική κι επέστρεψε όταν άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία του πατέρα του, για να αναλάβει τις επιχειρήσεις και να μπει το νερό στο αυλάκι.

Εκεί γνώρισε και την μετέπειτα σύζυγό του, Βίκυ, η οποία είχε μεταναστεύσει στη Βραζιλία από μικρή ηλικία. Αμφότεροι εβραϊκής καταγωγής, κινούνταν στον ίδιο κύκλο και κάπως έτσι ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν.

Η οικογένεια Σάφρα και η διαχείριση της αυτοκρατορίας

Η οικογένεια λειτουργεί με αυστηρά καθορισμένους ρόλους και σαφή κατανομή ευθυνών. Ο Jacob Safra, ο μεγαλύτερος γιος, θεωρείται ο βασικός διαχειριστής των διεθνών δραστηριοτήτων του ομίλου, που περιλαμβάνουν την J. Safra Sarasin στην Ελβετία και την Safra National Bank of New York. Ο David Safra έχει αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη Banco Safra της Βραζιλίας, που αποτελεί τον βασικό τραπεζικό πυλώνα του ομίλου.

Ο Alberto Safra, ο τρίτος γιος, θεωρείται ο «αντάρτης» της οικογένειας, καθώς ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Δημιούργησε τη δική του επενδυτική εταιρεία, την ASA Investments, ενώ το 2023 κατέθεσε αγωγή εναντίον της μητέρας και των αδελφών του, κατηγορώντας τους ότι περιόρισαν τη συμμετοχή του στη holding που ελέγχει τη Safra National Bank.

Οι άρρηκτοι δεσμοί με την εβραϊκή κοινότητα

Η κόρη της οικογένειας, Esther Teira Safra, δραστηριοποιείται έντονα στην εβραϊκή κοινότητα του Σάο Πάολο και συμμετέχει στη διοίκηση του εβραϊκού σχολείου Beit Yaacov.

Παράλληλα χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά ιδρύματα, παιδικούς σταθμούς και σχολεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην εβραϊκή κοινότητα του Σάο Πάολο.

Η φιλοσοφία «διατήρησης κεφαλαίου»

Το μοντέλο διοίκησης της οικογένειας είναι αυστηρά οικογενειακό, με συγγενικά πρόσωπα να κατέχουν καίριες θέσεις. Στο ευρύτερο οικογενειακό δίκτυο εμφανίζεται και ο αδελφός της Βίκυς Σαφρά, Hélio Sarfaty, που συνδέεται με τη Safrapay, τον βραχίονα ηλεκτρονικών πληρωμών του ομίλου.

Η οικονομική στρατηγική της αυτοκρατορίας Safra βασίζεται σε μια ιδιαίτερα συντηρητική φιλοσοφία. Σύμφωνα με οικονομικά μέσα στη Βραζιλία, η βασική αρχή είναι το capital preservation – η διατήρηση και προστασία του κεφαλαίου. Ο Joseph Safra φέρεται να είχε οργανώσει λεπτομερώς τη διαδοχή, ώστε η οικογένεια να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων χωρίς ριψοκίνδυνες επενδύσεις ή υπερβολική δημοσιότητα. Σήμερα ο όμιλος διαχειρίζεται περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε assets, ενώ διαθέτει σημαντικά ακίνητα σε παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως:

το εμβληματικό κτίριο Gherkin στο Λονδίνο

ακίνητα στη Madison Avenue της Νέας Υόρκης

Το φιλανθρωπικό δίκτυο της οικογένειας

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οικογένεια Safra έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο φιλανθρωπικών δράσεων. Το Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation δραστηριοποιείται κυρίως σε τέσσερις τομείς:

υγεία

εκπαίδευση

τέχνες

πολιτιστική κληρονομιά

Η ίδια η Βίκυ Σαφρά έχει πλέον αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά σε αυτή τη δραστηριότητα.

Στον χώρο της υγείας, η οικογένεια στηρίζει σημαντικά δύο από τα κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία της Βραζιλίας:

Albert Einstein

Sírio-Libanês

Παράλληλα χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά ιδρύματα, παιδικούς σταθμούς και σχολεία, με ιδιαίτερη έμφαση, όπως προαναφέρθηκε, στην εβραϊκή κοινότητα του Σάο Πάολο.

Στον πολιτισμό, σημαντικό ρόλο παίζει το Instituto Cultural J. Safra, που έχει χρηματοδοτήσει εκδόσεις, αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων και δωρεές έργων τέχνης, μεταξύ των οποίων και γλυπτά του Ογκίστ Ροντέν.

Μια δισεκατομμυριούχος που αποφεύγει τη δημοσιότητα

Σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονους δισεκατομμυριούχους, η Βίκυ Σάφρα κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ. Δεν δίνει συνεντεύξεις, σπάνια φωτογραφίζεται, δεν διατηρεί δημόσια παρουσία στα social media. Οι εμφανίσεις της περιορίζονται κυρίως σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οικογενειακές συναντήσεις.

Η Mansão Safra: Ένα παλάτι, α λα Βερσαλλίες στο Σάο Πάολο

Το πιο εντυπωσιακό σύμβολο της δύναμης της οικογένειας είναι η περίφημη Mansão Safra, η τεράστια κατοικία στο Morumbi του Σάο Πάολο.

Η έπαυλη θεωρείται από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κατοικίες στον κόσμο και διαθέτει:

έκταση πάνω από 11.000 τετραγωνικά μέτρα

περίπου 130 δωμάτια

πέντε επίπεδα, εκ των οποίων τρία υπόγεια

οικόπεδο 22.000 τ.μ.

ιδιωτικό ελικοδρόμιο

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο αποδίδεται στον Γάλλο Alain Raynaud και είναι εμπνευσμένο από το Παλάτι των Βερσαλλιών, ενώ οι κήποι έχουν σχεδιαστεί από τον διάσημο αρχιτέκτονα τοπίου Roberto Burle Marx. Η αξία της κατοικίας εκτιμάται περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Για πολλούς Βραζιλιάνους, η έπαυλη αυτή αποτελεί σύμβολο της τεράστιας κοινωνικής ανισότητας της χώρας, καθώς είναι μεγαλύτερη ακόμη και από σημαντικά κυβερνητικά κτίρια.

Μια ζωή ανάμεσα στον πλούτο και τη σιωπή

Η πορεία της Βίκυς Σάφρα δεν θυμίζει ένα απλό success story της ελληνικής διασποράς.

Πρόκειται για μια γυναίκα που διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες τραπεζικές αυτοκρατορίες του κόσμου, επηρεάζει αγορές σε τρεις ηπείρους και διατηρεί ένα εκτεταμένο φιλανθρωπικό δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παραμένει σχεδόν αόρατη στο δημόσιο πεδίο.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας στην Ελβετία, συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές αλλά και πιο αινιγματικές μορφές του παγκόσμιου οικονομικού χάρτη.