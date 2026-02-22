Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ και πινακίδες
Ο 55χρονος συνελήφθη
Χειροπέδες σε έναν 55χρονο πέρασαν αστυνομικοί στο Βόλο το πρωί της Κυριακής (22/02), έπειτα από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ καθώς και σε ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Στον έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
*Με πληροφορίες από gegonota.news
