Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ και πινακίδες

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο πέρασαν αστυνομικοί στο Βόλο το πρωί της Κυριακής (22/02), έπειτα από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ καθώς και σε ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στον έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

*Με πληροφορίες από gegonota.news

