Super League: «Μάχες» ΑΕΚ-Λεβαδειακός για κορυφή, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός για Ευρώπη

Το κυρίως… μενού της 22ης αγωνιστικής της Super League διεξάγεται την Κυριακή (22/02) όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΟΦΗ - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Λεβαδειακός.

Newsbomb

Super League: «Μάχες» ΑΕΚ-Λεβαδειακός για κορυφή, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός για Ευρώπη
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 22ης στροφής του φετινού… μαραθωνίου στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ματς σε Παγκρήτιο Στάδιο και Allwyn Arena.

Συγκεκριμένα, στις 16:00 στην πρωτεύουσα της Κρήτης θα διεξαχθεί μία «μάχη» που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις ομάδες που θα παλέψουν για την Ευρώπη. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «κεκλεισμένων των θυρών» Παγκρήτιο Στάδιο, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο».

Οι Κρητικοί βρίσκονται στην 8η θέση έχοντας συγκεντρώσει 25 βαθμούς και είναι στο +1 από τον Ατρόμητο που ακολουθεί και τον… απειλεί να του πάρει τη θέση για τα play offs της Ευρώπης. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει αντίδραση μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο και θα ψάξει το «διπλό» που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην τετράδα και τη συμμετοχή στα play offs για τον τίτλο.

Την ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός θα παίξει κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ. Οι Σερραίοι είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις 9 βαθμούς, φαίνεται πως έχουν… χάσει το «τρένο» της παραμονής, αλλά εμφανίζονται διατεθειμένοι να παλέψουν όλα τα ματς. Από τη δική τους μεριά, οι Θεσσαλοί αναζητούν το «διπλό» που θα τους εδραιώσει στα play offs της Ευρώπης.

Δύο ώρες αργότερα, στις 18:00 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ στην Λάρισα. Οι «βυσσινί» δείχνουν διαφορετικό «πρόσωπο» με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους, έχουν ανακτήσει τις ελπίδες για την παραμονή και θέλουν να δώσουν συνέχεια από την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πηγαίνει στην Θεσσαλία με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει σε τροχιά πρωτιάς ενόψει και των play offs.

Ακολουθεί στις 19:00 το παιχνίδι του Άρη με την Κηφισιά στο «Κλ. Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» προέρχονται από δύο ισοπαλίες, τη στιγμή που το «συγκρότημα» των βορείων προαστίων της Αθήνας πλησιάζει τρεις μήνες χωρίς να «γευτεί» τη χαρά της νίκης. Οι Θεσσαλονικείς θέλουν τους βαθμούς για το καλύτερο πλασάρισμα στα play offs 5-8, ενώ οι νεοφώτιστοι χρειάζονται άμεσα βαθμολογική… ανάσα, καθώς κινδυνεύουν να μπουν σε μεγάλες περιπέτειες για την παραμονή τους.

Τέλος, στις 20:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό. Το ματς θα είναι «κεκλεισμένων των θυρών», λόγω τιμωρίας της Ένωσης, η οποία θέλει τη νίκη για να μπορέσει να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, μ’ ένα ματς περισσότερο. Από την πλευρά τους, οι Βοιωτοί θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα, στην προσπάθεια που κάνουν να κρατήσουν την θέση τους στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 1-2
  • Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

  • 16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)
  • 16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ (Novasports Prime)
  • 18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 2HD)
  • 19:00 Άρης - Κηφισιά (Novasports Prime)
  • 20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία της Super League (σε 21 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 50 -22 αγ.

2. ΑΕΚ 49

3. ΠΑΟΚ 46 -20 αγ.

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33 -20 αγ.

6. Άρης 27

7. Βόλος ΝΠΣ 26

8. ΟΦΗ 25 -20 αγ.

9. Ατρόμητος 24 -22 αγ.

10. Παναιτωλικός 21 -22 αγ.

11. Κηφισιά 20 -20 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας AKTOR 16 -22 αγ.

14. Πανσερραϊκός 9

Επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

  • 17:00 ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet
  • 19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός
  • 20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου

  • 16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
  • 17:30 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ
  • 19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR
  • 20:00 Παναθηναϊκός - Άρης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19ΥΓΕΙΑ

Μελετούν τον εγκέφαλο και ανακαλύπτουν τυχαία μυστηριώδεις δομές: «Αντιπροσωπεύουν ένα νέο πρότυπο»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Σκοτώθηκε 45χρονη μετά από σύγκρουση στην Οβρυά

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

08:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ώρα μηδέν» για το Ιράν: Σε στρατιωτική ετοιμότητα οι ΗΠΑ - Τα σενάρια πολέμου και το τελεσίγραφο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μειωμένα τα κόστη επισκευής EV, αλλά όχι τα προβλήματα

08:00LIFESTYLE

Η σύζυγος του Τζέιμς βαν ντερ Μπικ για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν: «Θα μας λείψουν οι άντρες μας»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές – Πλούσια ποικιλία σε σαρακοστιανά εδέσματα

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Alfa Romeo Junior Ibrida: Οκτώ χρόνια εγγύηση και όφελος 2.000 ευρώ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Μικρές πράξεις, μεγάλος έρωτας: Πιλότος φέρνει λουλούδια στη γυναίκα του από κάθε χώρα που επισκέπτεται

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Μάχες» ΑΕΚ-Λεβαδειακός για κορυφή, ΟΦΗ-Παναθηναϊκός για Ευρώπη

07:10WHAT THE FACT

Κίνα: Ανακάλυψαν δεινόσαυρο 28 μέτρων – Ένας νέος κυρίαρχος της Ιουράσιας περιόδου

07:00LIFESTYLE

Η Εριέττα Μανούρη στο Newsbomb: «Η εμφάνισή μου δεν νιώθω ότι με περιόρισε»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» - Τρομακτικές περιγραφές

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με... Γκράμσι ο Τσίπρας «πήγε» Ιταλία: «Η αλήθεια είναι επαναστατική»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στις «ύποπτες» γονικές παροχές: Πώς το αφορολόγητο μετατρέπεται σε παγίδα φόρου 30%

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Στο gov.gr οι πολεοδομικές υπηρεσίες: Ενημέρωση μέσω SMS - Τι αλλάζει στις διαδικασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Το μυστήριο γύρω από τους ναζί φωτογράφους - Τι «αποκαλύπτει» η Σφαγή στο Κοντομαρί

06:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ξεκλείδωσα και τον βρήκα γυμνό πάνω στο παιδί μου» - Η ανατριχιαστική περιγραφή της μητέρας των δύο ΑμεΑ κοριτσιών

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε υποχωρούν οι βροχές και οι καταιγίδες - Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά για Καθαρά Δευτέρα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες Καισαριανής: Διεθνής συγκίνηση για τα ντοκουμέντα - Τι γράφουν New York Times , Guardian, Telegraph, France24 και ABC News

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Το 22ο στον Κρητικό ουρανό για τον Παναθηναϊκό – Η απονομή του Κυπέλλου, γιούχα σε Λιόλιο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 176 εκατ. ευρώ – Πώς να εισπράξετε τα χρήματά σας

07:00LIFESTYLE

Η Εριέττα Μανούρη στο Newsbomb: «Η εμφάνισή μου δεν νιώθω ότι με περιόρισε»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» - Τρομακτικές περιγραφές

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Μίλησε» η ιατροδικαστική εξέταση στα ΑμεΑ κορίτσια - Συγκλονίζει η μητέρα τους, αγνοείται ο δράστης

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακοστή 2026: Πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές για καλαμάρια, γαρίδες και χταπόδια – Οι τιμές σε Βαρβάκειο και Θεσσαλονίκη

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε το πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή: Οι θαμώνες βρέθηκαν στο κενό - 9 άτομα στο νοσοκομείο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανήλικους

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι εν ενεργεία Αρχιεπίσκοπος - Τι είπε για τον διάδοχό του

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: «Μου έσκισε τα ρούχα και με δάγκωσε στη μέση», λέει ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από λύκο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Στο gov.gr οι πολεοδομικές υπηρεσίες: Ενημέρωση μέσω SMS - Τι αλλάζει στις διαδικασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ