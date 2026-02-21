Νίκολιτς: «Μια ανοησία το κεκλεισμένων των θυρών – Κλείνουμε το γήπεδο στον κόσμο»

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με την τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε στην Ένωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV:

Οι σκέψεις σας για το παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό;

«Μένουν πέντε ακόμη αγωνιστικές πριν την έναρξη των play offs. Μιλώ για τα play offs γιατί είναι, πλέον, σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα είμαστε σε αυτά. Σε ποια θέση, ακόμη δεν ξέρουμε. Για την ώρα, είμαστε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, κάτι που πιθανόν κανείς δεν περίμενε για αυτό το σημείο του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται με κάτι μεγάλο, τουλάχιστον όχι για την ώρα. Είναι κάτι που επαναλαμβάνω όλη την ώρα από το ξεκίνημα της σεζόν. Το πιο σημαντικό είναι που θα βρίσκεσαι στο τέλος. Αντιμετωπίζω τα εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΛ και την Κηφισιά ως πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στον Βόλο και τον Ατρόμητο. Όμως, το πιο δύσκολο από όλα, είναι αυτό απέναντι στον Λεβαδειακό. Κατ’ αρχάς, γιατί είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δεύτερον, γιατί αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Είναι εκεί που είναι, στην τέταρτη θέση, όχι από λάθος, όχι επειδή έτυχε. Αλλά επειδή έχουν ποιότητα, έχουν καλό προπονητή, καλό στυλ παιχνιδιού, καλούς ποδοσφαιριστές. Και παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη ομάδα, που τους έχουμε κερδίσει φέτος δύο φορές, συμπεριλαμβάνω σε αυτές και το φιλικό. Γιατί κανείς άλλος από τις μεγάλες ομάδες δεν το κατάφερε από όσο γνωρίζω. Και όλα αυτά είναι… προειδοποιητικά σημάδια για εμάς και τα συζητάμε κάποιες φορές. Επίσης, πρέπει να πω ότι μισώ την περίσταση αυτής της Κυριακής. Γιατί για εμένα ή μάλλον όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλους εμάς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον κόσμο μας. Για τον κόσμο που ακολουθεί την ομάδα, για αυτούς που γεμίζουν τα γήπεδα και δίνουν συναίσθημα και πάθος. Για εμένα, αυτή η τιμωρία του να παίζεις κεκλεισμένων των θυρών είναι πάντα μια μεγάλη ανοησία. Γιατί από τη μία προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο και από την άλλη τους κλείνουμε το γήπεδο. Αυτά τα δύο έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα ή δεν θέλουμε τον κόσμο στα γήπεδα; Επίσης, η ενοχή στον 21ο αιώνα βρίσκεται εύκολα, έχουμε κάμερες παντού όπου κι αν πάμε. Αν κάποιος κάνει κάτι, ας μην του επιτρέπουν την είσοδο, αλλά μην τους αποκλείεις όλους από το γήπεδο. Οπότε, θα είναι μια κακή περίσταση για εμάς, αλλά όλα όσα είπα είναι σημάδια που θα πρέπει να φέρουν την προσοχή μας στο μέγιστο επίπεδο. Και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο να παίξουμε καλά, παρά τις συνθήκες. Και το πιο σημαντικό: να συνεχίσουμε το σερί μας».

Σε επίπεδο τακτικής τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, προκειμένου να πάρει τη νίκη απέναντι σε μία ομάδα όπως ο Λεβαδειακός;

«Ναι, έχουν καλό στυλ παιχνιδιού. Πολλές φορές έχοντας τη μπάλα, τοποθετούν έναν μέσο ανάμεσα, δημιουργώντας ένα 3-4-3, παρ’ ότι δεν είναι αυτό το βασικό τους σύστημα. Αλλά αυτό το σχήμα δημιουργούν και δεν είναι κάτι ευχάριστο για τον αντίπαλο. Πολλές ομάδες το κάνουν αυτό και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις τοποθετήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, το passing game τους δεν είναι κακό, στις αντεπιθέσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Στις στατικές φάσεις είναι πολύ καλοί, γενικώς έχουν πολλά καλά στοιχεία. Οπότε, θα πρέπει να κάνεις ένα γεμάτο παιχνίδι, για να αποτρέψεις την ποιότητά τους. Και φυσικά, το πιο σημαντικό πάντα για εμένα, είναι να βρεις τρόπο να εμφανίσεις τη δική σου ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια καθαρή ιδέα για το πώς θέλουμε να παίξουμε, φυσικά δεν μπορώ να τη συζητήσω δημόσια. Επίσης, έχουμε μια ιδέα για την ενδεκάδα και για το ποιοι είναι οι παίκτες που μπορούν να το πετύχουν. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμοι, αλλά δεν περιμένω ένα εύκολο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες θα είναι κοντά και οι λεπτομέρειες θα το κρίνουν, ελπίζω προς την πλευρά μας».

