Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0: Επιστροφή στις νίκες και την κορυφή

Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών αναμετρήσεων χωρίς νίκη στην Super League έβαλε ο Ολυμπιακός επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 22η αγωνιστική. 

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0: Επιστροφή στις νίκες και την κορυφή
Πιο ουσιαστικός στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 2-0 του Παναιτωλικού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 22η αγωνιστική της Super League, «σκαρφαλώνοντας», έστω και με ματς περισσότερο από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την επομένη των γενεθλίων του (20/2/2002), ο Λορέντσο Πιρόλα άνοιξε το σκορ στο 37’, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η οποία στο πρώτο μέρος δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Γιουσούφ Γιαζίτζι στο 89’, βάζοντας τέλος στο σερί δύο νικών του Παναιτωλικού.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «ερυθρόλευκοι», με αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, επιχείρησαν να επιβάλουν από νωρίς τον ρυθμό τους, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν και στο 22’ ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κοστίνια, μετά από κεφαλιά του Γκουστάβο Γκράναθ σε εκτέλεση κόρνερ. Ο διαιτητής Σπυρίδων Ζαμπαλάς, σε συνεννόηση με το VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πουλικίδης), έδειξε «παίζετε», με τον Γιάννη Αναστασίου να τιμωρείται με κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Ο Ολυμπιακός απείλησε με σουτ των Ντιόγκο Νασιμέντο (18’) και Λορέντσο Σιπιόνι (35’), πριν βρει τη λύση από στατική φάση. Στο 37’, μετά από κόρνερ του Τσικίνιο, ο Πιρόλα πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά – παρά το πρόσφατο χτύπημα στο κεφάλι από σύγκρουση με τον Παναγιώτη Ρέτσο – έκανε το 1-0.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Τσικίνιο βρήκε στην πλάτη της άμυνας τον Μεχντί Ταρέμι, όμως ο Γεβγένι Κουτσερένκο αντέδρασε άμεσα, ενώ στη συνέχεια ο Ιρανός επιθετικός αστόχησε από καλή θέση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την πίεση. Στο 50’ ο Ταρέμι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι έπειτα από γύρισμα του Κοστίνια, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κουτσερένκο απέκρουσε δύσκολο σουτ του Τσικίνιο. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας κράτησε «ζωντανό» τον Παναιτωλικό, πραγματοποιώντας διαδοχικές επεμβάσεις σε προσπάθειες του Αντρέ Λουίς (65’, 68’), που αναζητούσε το πρώτο του γκολ με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Πιρόλα άγγιξε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 70’, όμως η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Ο Παναιτωλικός απάντησε με επικίνδυνες αντεπιθέσεις, με τον Ματσάν να μην εκμεταλλεύεται τις προϋποθέσεις στο 71’ και το 78’, ενώ στο 86’ ο Κωνσταντής Τζολάκης απέκρουσε με γροθιές το διαγώνιο σουτ του Σμυρλή.

Τελικά, το «καθάρισμα» ήρθε στο 89’. Ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά το κοντινό σουτ του Φραντσίσκο Ορτέγκα, όμως στη συνέχεια της φάσης η μπάλα στρώθηκε στον Γιαζίτζι, που με φαλτσαριστό πλασέ διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας διαστάσεις ασφάλειας στη νίκη των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 50 βαθμούς, έναντι 49 της ΑΕΚ και 46 του ΠΑΟΚ που έχουν αγώνα λιγότερο, και στρέφει πλέον το βλέμμα του στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στην «Μπάι Αρίνα» (24/2, 22:00), με στόχο την ανατροπή του 2-0 του πρώτου αγώνα και την πρόκριση στους «16» του Champions League. Από την άλλη, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους 21 βαθμούς και τη 10η θέση, με επόμενο σταθμό το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (28/2, 19:30).

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Ορτέγκα - Λομπάτο, Μπάτζι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (82’ Ορτέγκα), Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίς (82’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (70’ Ελ Κααμπί), Ντιόγκο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν (70’ Νικολάου), Εστέμπαν, Ματσάν (81’ Μίχαλακ), Λομπάτο (55’ Άλεξιτς), Ρόσα (55’ Σμυρλής), Μπάτζι (81’ Γκαρσία).

