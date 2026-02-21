Super League 2: Έμεινε στο μηδέν ο Πανιώνιος, μόνη πρώτη η Καλαμάτα
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Μαρκό και η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα απ’ την έδρα του Ολυμπιακού Β’ επιστρέφοντας στην μοναξιά της κορυφής – Αποτελέσματα και βαθμολογίες.
Γκέλα για τον Πανιώνιο, μία εβδομάδα μετά τη νίκη του στην Καλαμάτα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ του Β’ ομίλου στη Super League 2, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της με τη Μαρκό. Αποτέλεσμα που εκμεταλλεύτηκε η Καλαμάτα.
Οι Μεσσήνιοι πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Ολυμπιακού Β’ με 3-0. Σκόρερ οι Μάντζης (23΄), Τσέλιος (47΄) και Κατάλντι (53΄).
Στα πλέι-άουτ, η Ελλάς Σύρου με ένα ξέσπασμα στο β΄ ημίχρονο επιβλήθηκε 3-0 του Αιγάλεω στην Ερμούπολη και παραμένει στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Athens Kallithea, η οποία νίκησε 1-0 την Ηλιούπολη. Στην αναμέτρηση των ουραγών, τα Χανιά επικράτησαν στο Αργος 1-0 του Παναργειακού.
Super League 2 – Β’ Όμιλος – 2η Αγωνιστική
Play Off
Πανιώνιος – Μαρκό 0-0
Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 28
2. Πανιώνιος 26
3. ΓΣ Μαρκό 18
4. Ολυμπιακός Β’ 15
Play Out
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0
Παναργειακός – Χανιά 0-1
Athens Kallithea – Ηλιούπολη 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ελλάς Σύρου 18
2. Athens Kallithea 16
3. Αιγάλεω 12
4. Ηλιούπολη 11
5. Χανιά 9
6. Παναργειακός 3