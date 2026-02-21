Super League 2: Έμεινε στο μηδέν ο Πανιώνιος, μόνη πρώτη η Καλαμάτα

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Μαρκό και η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα απ’ την έδρα του Ολυμπιακού Β’ επιστρέφοντας στην μοναξιά της κορυφής – Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Newsbomb

Super League 2: Έμεινε στο μηδέν ο Πανιώνιος, μόνη πρώτη η Καλαμάτα

LIVE C

INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γκέλα για τον Πανιώνιο, μία εβδομάδα μετά τη νίκη του στην Καλαμάτα. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ του Β’ ομίλου στη Super League 2, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της με τη Μαρκό. Αποτέλεσμα που εκμεταλλεύτηκε η Καλαμάτα.

Οι Μεσσήνιοι πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Ολυμπιακού Β’ με 3-0. Σκόρερ οι Μάντζης (23΄), Τσέλιος (47΄) και Κατάλντι (53΄).

Στα πλέι-άουτ, η Ελλάς Σύρου με ένα ξέσπασμα στο β΄ ημίχρονο επιβλήθηκε 3-0 του Αιγάλεω στην Ερμούπολη και παραμένει στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Athens Kallithea, η οποία νίκησε 1-0 την Ηλιούπολη. Στην αναμέτρηση των ουραγών, τα Χανιά επικράτησαν στο Αργος 1-0 του Παναργειακού.

Super League 2 – Β’ Όμιλος – 2η Αγωνιστική

Play Off

Πανιώνιος – Μαρκό 0-0

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 28

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β’ 15

Play Out

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0

Παναργειακός – Χανιά 0-1

Athens Kallithea – Ηλιούπολη 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ελλάς Σύρου 18

2. Athens Kallithea 16

3. Αιγάλεω 12

4. Ηλιούπολη 11

5. Χανιά 9

6. Παναργειακός 3

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ» - «Είχα προσπαθήσει να βάλω ακόμα και τέλος στη ζωή μου»

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

18:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτοί είναι οι διαιτητές του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Πάρκο Σποράδων: Ρεκόρ στις γεννήσεις μεσογειακής φώκιας

18:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Final-8: Sold out o τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών «Flamingo» σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε στο μηδέν ο Πανιώνιος, μόνη πρώτη η Καλαμάτα

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ: 47 παραβάσεις σε 6.145 ελέγχους στην Αττική εντός 24 ωρών - Δύο συλλήψεις οδηγών

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα προτού συγκρουστεί σε δέντρο - Βίντεο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο φαινόμενο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα - Βίντεο

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Μια ανοησία το κεκλεισμένων των θυρών – Κλείνουμε το γήπεδο στον κόσμο»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-drone από τις ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας

16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Η κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο κέντρο της πόλης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Τον έπιασα να ασελγεί πάνω στα παιδιά μου» - Συγκλονίζει η μητέρα των δύο κοριτσιών

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Τατόι: Λύκος επιτέθηκε σε ομάδα περιπατητών ανάμεσα σε Κρυονέρι και βασιλικά κτήματα

16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος προσπάθησε να μαχαιρώσει 28χρονο

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε 15%, με άμεση ισχύ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 τα αποθέματα - Πάνω από 680 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βαθιά συγκίνηση στο μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά στο Καστράκι

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η IKEA «υιοθετεί» το πιθηκάκι που βρήκε παρηγοριά στη «μαϊμού» της και του δωρίζει λούτρινα

16:25ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά της και το μήνυμα για την οικογένεια

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ήταν κομμουνιστές και οι 200 κρατούμενοι που εκτελέστηκαν; Το απαράμιλλο θάρρος Αντώνη Βαρθολομαίου και Ναπολέοντα Σουκατζίδη - Ποιος επέλεξε ποιοι θα εκτελεστούν

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-drone από τις ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

13:07LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Δεν γίνονται γυρίσματα το τριήμερο - Αναμένεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ