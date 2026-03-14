Μαρινάκης: Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέβασε στο διαδίκτυο την ανάρτηση της κόρης του πρωθυπουργού Σοφίας Μητσοτάκη με το εισιτήριο της επιστροφής της .

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους», έγραψε ο κ. Μαρινάκης στη δική του ανάρτηση στο Facebook.

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το boarding pass απαντώντας σε fake news - Τέλος στην αθλιότητα

Με μια κίνηση που «καθαρίζει» το τοπίο από την παραπληροφόρηση, η Σοφία Μητσοτάκη δημοσιοποίησε την κάρτα επιβίβασής της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα ψευδή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Η κόρη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία εργάζεται στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι «δραπέτευσε» από το Ντουμπάι με ιδιωτικό αεροσκάφος, χρεώνοντας το ελληνικό Δημόσιο.

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμου δικαιώματος μου».

