Greek Basketball League: Σημαντικά «διπλά» για Περιστέρι και Προμηθέα - Τα highlights

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη πήρε το Περιστέρι που επικράτησε 84-61 του Αμαρουσίου, τη στιγμή που ο Προμηθέας επιβλήθηκε 99-89 της Μυκόνου, για την πρώτη νίκη στο 2026 έπειτα από επτά σερί ήττες στο πρωτάθλημα.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Το Περιστέρι συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, αυτή τη φορά στην έδρα του Αμαρουσίου με το ευρύ 84-61. Η ομάδα παραμένει έτσι σταθερά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, ενώ το Μαρούσι εξακολουθεί να δυσκολεύεται, έχοντας τις λιγότερες νίκες στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και με καλή ευστοχία από την περιφέρεια κατάφεραν να πάρουν γρήγορα προβάδισμα, φτάνοντας ακόμα και στο +10 (18-8), πριν το Μαρούσι μειώσει σε 18-12 στο φινάλε της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η αναμέτρηση ισορρόπησε, ωστόσο οι γηπεδούχοι παρέμεναν άστοχοι από τη γραμμή των 6,75 μ. (0/9 στο ημίχρονο), με αποτέλεσμα το Περιστέρι να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 37-31.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι «κυανόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα, σκοράροντας 28-11 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +23 (65-42). Στο τέταρτο δεκάλεπτο το παιχνίδι είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, με το Περιστέρι να φτάνει χωρίς προβλήματα στο τελικό 81-64 και να στρέφει πλέον την προσοχή του στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 31-37, 42-65, 61-84

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σαλάς 6, Κινγκ 7, ΝτεΣόουζα 19, Γουίλιαμς 8, Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Περάντες 3, Πάπας 8, Γουόκερ 4, Κουζέλογλου

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (1), Καρντένας 16 (1), Βαν Τούμπεργκεν 13, Πέιν 6, Γιάνκοβιτς 3, Ιτούνας 2, Μουράτος 5 (1), Άμπεργκρομπι 6 (2), Κακλαμανάκης 5, Κάριους 6, Παπαδάκης 6, Πετράκης 2

Έσπασε το… ρόδι ο Προμηθέας

Σημαντικό αποτέλεσμα πανηγύρισε και ο Προμηθέας, ο οποίος επιβλήθηκε με 99-89 στη Μύκονο, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στο 2026 έπειτα από επτά διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα. Η νίκη αυτή δίνει στους Πατρινούς πλεονέκτημα στην ισοβαθμία απέναντι στους νησιώτες, «κλειδώνοντας» παράλληλα και τη δεύτερη επιτυχία τους επί της ίδιας ομάδας.

Στο ντεμπούτο του Μάριου Μπατή στον πάγκο, ο Προμηθέας Πατρών πανηγύρισε σημαντική νίκη, στηριζόμενος στην εξαιρετική ευστοχία του στα δίποντα (21/41) και στις βολές (27/36).

Καθοριστική στάθηκε η δεύτερη περίοδος, όταν οι Αχαιοί με σφιχτή άμυνα δέχτηκαν μόλις 15 πόντους από τη Μύκονο. Ο Θανάσης Μπαζίνας ξεχώρισε με 19 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ πέντε ακόμη παίκτες του Προμηθέα (Σι Τζέι Χάρις, Ντέβον Γκραντ, Κένταλ Κόλεμαν, Τζόρνταν Τάκερ, Νίκος Πλώτας) σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Από τους φιλοξενούμενους διακρίθηκαν οι Ταϊρί Απλμπι με 32 πόντους και ο Μάιλς Χέσον με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ. Με τη νίκη αυτή, ο Προμηθέας βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-12, ενώ η Μύκονος, με τέσσερις διαδοχικές ήττες, υποχώρησε επίσης στο 7-12. Η ομάδα της Πάτρας έχει επιπλέον το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, καθώς έχει κερδίσει και τα δύο παιχνίδια κόντρα στους νησιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 25-31, 40-56, 59-76, 89-99

Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Χατζημπαλίδης

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 32 (6), Ρέι 5, Σκουλίδας 4, Χέσον 24 (4), Μπριγκς 6, Κινγκ 5 (1), Μουρ 10, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3 (1).

Προμηθέας Πατρών (Μπατής): Χάρις 13 (1), Γκραντ 13 (2), Κόλεμαν 11 (1), Πλώτας 10, Καραγιαννίδης 9, Τάκερ 14 (3), Μπαζίνας 19 (3), Λάγιος 1, Μπέλο 9.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μύκονος -Προμηθέας 89-99
Μαρούσι - Περιστέρι 61-84
ΠΑΟΚ - Άρης ΑΝΑΒΟΛΗ

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κολοσσός - Ηρακλής (12:45)
Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ (16:00)

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 38 (19-0)
Παναθηναϊκός AKTOR 34 (15-4)
ΑΕΚ 32 (14-4)
Περιστέρι 29 (10-9)
ΠΑΟΚ 28 (11-6)
Άρης 27 (10-7)
Ηρακλής 26 (8-10)
Προμηθέας 26 (7-12)
Μύκονος 26 (7-12)
Καρδίτσα 24 (5-14)
Πανιώνιος 23 (5-13)
Μαρούσι 24 (4-16)
Κολοσσός 23 (5-13)

Η επόμενη αγωνιστική (22η)

Σάββατο 21 Μαρτίου

Προμηθέας - Κολοσσός (16:00)
Άρης - Καρδίτσα (16:30)
Μαρούσι - Μύκονος (18:15)
Περιστέρι - ΠΑΟΚ (18:15)

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΑΕΚ - Ηρακλής (13:00)
Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR (16:00)

