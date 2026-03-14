Δύο συλλήψεις για ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου εκατό τετραγωνικών μέτρων

Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του πρώτου μηχανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, προχώρησαν λιμενικοί για τη ρύπανση που παρατηρήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου εκατό τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενη από άγνωστο αφρώδες υλικό με ελαφρά οσμή και ορατά συσσωματώματα. Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και στο σημείο ποντίστηκε φράγμα.

Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Novibet
