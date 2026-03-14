Τι συμβαίνει με τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια -Σε τι επιμένει η ΕΕ και τι απαντά το Λονδίνο

Η ΕΕ επιμένει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρέπει να συμφωνήσει σε μείωση των διδάκτρων για φοιτητές από την ΕΕ ως μέρος της προσπάθειας επαναπροσέγγισης μετά το Brexit, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δηλώνουν ότι υπάρχει απογοήτευση επειδή η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει ακόμη συμμετάσχει ουσιαστικά στο θέμα στις συνομιλίες, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το καλοκαίρι.

«Το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί πριν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico.

«Υπάρχει κάποια απογοήτευση από την πλευρά μας που δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε σημείο των διαπραγματεύσεων όπου αυτό το θέμα να έχει συζητηθεί ανοιχτά».

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η μείωση των διδάκτρων για Ευρωπαίους φοιτητές αποτελεί «πολύ σημαντικό ζήτημα για τα κράτη-μέλη» και «σαφές ενδιαφέρον για εμάς».

Πριν από το Brexit, οι φοιτητές από την ΕΕ πλήρωναν τα λεγόμενα «εγχώρια» δίδακτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 9.500 λίρες τον χρόνο στην Αγγλία. Σήμερα όμως θεωρούνται διεθνείς φοιτητές και πληρώνουν πολύ υψηλότερα δίδακτρα, που συχνά αποκλείουν όλους εκτός από τους πιο εύπορους.

Τα δίδακτρα για φοιτητές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να κυμαίνονται από περίπου διπλάσια των βρετανικών για ορισμένα προγράμματα έως τεράστια ποσά για τα ορισμένα πτυχία, όπως τα 62.820 λίρες τον χρόνο για σπουδές πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Υπό πίεση από τα κράτη-μέλη, η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση των διδάκτρων για Ευρωπαίους φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο ο Βρετανός πρωθυπουργός και οι διαπραγματευτές του δέχονται έντονες πιέσεις από τα βρετανικά πανεπιστήμια να μην αποδεχθούν αυτό το αίτημα.

Τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρή οικονομική κρίση αν μειωθούν τα έσοδα από τα υψηλά δίδακτρα των ξένων φοιτητών χωρίς να αντικατασταθούν από άλλες πηγές. Ανάλυση της Russell Group εκτιμά ότι ο τομέας θα χάσει περίπου 580 εκατομμύρια λίρες.

Αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το ζήτημα των εγχώριων διδάκτρων δεν αναφέρεται στο «κοινό πλαίσιο κατανόησης» που συμφωνήθηκε πέρυσι ως βάση για τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην εφαρμογή αυτού του εγγράφου.

Η συμφωνία δεν αναφέρεται ρητά στα δίδακτρα και περιορίζεται στο ότι το πρόγραμμα για νέους θα πρέπει «να διευκολύνει τη συμμετοχή νέων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο» σε τομείς όπως οι σπουδές.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος της ΕΕ τόνισε ότι, ακόμη κι αν υπάρχει συζήτηση για το κατά πόσο το θέμα υπονοείται στο περσινό ανακοινωθέν, παραμένει η επίσημη θέση της Ένωσης.

Υπογράμμισε επίσης ότι άλλα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, όπως μια σχεδιαζόμενη συμφωνία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα ή η διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών, αποτελούν κυρίως αιτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ και η ΕΕ έχει τα δικά της συμφέροντα να προωθήσει.

«Είναι σημαντικό να δούμε τη θέση και από την άλλη πλευρά», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Δεν θα σχολιάζουμε εν εξελίξει διαπραγματεύσεις».

Πρόσθεσε: «Συνεργαζόμαστε με την ΕΕ για να δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα απόκτησης εμπειρίας νέων που θα ανοίγει νέες ευκαιρίες για τους νέους να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ταξιδεύουν».

«Οποιοδήποτε τελικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, με ανώτατο όριο συμμετοχής, και θα βασίζεται στα υπάρχοντα προγράμματα κινητικότητας νέων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν πρόσβαση στα εγχώρια δίδακτρα».

