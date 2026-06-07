Τα «χρόνια πολλά» του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία, για τα γενέθλιά της

Με μια τρυφερή selfie και μια ευχή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στην κόρη του, Σοφία, για τα σημερινά της γενέθλια.

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