Τα «χρόνια πολλά» του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία, για τα γενέθλιά της
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Με μια τρυφερή selfie και μια ευχή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στην κόρη του, Σοφία, για τα σημερινά της γενέθλια.
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