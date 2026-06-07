Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας