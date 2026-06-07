Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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