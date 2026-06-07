Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

Επιμέλεια - Newsbomb

Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας
Eurokinissi/ Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες μοιάζουν χειρότερες από τις ανοιξιάτικες

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από «μαύρο πρόβατο» σε πρότυπο σταθερότητας - Τέλος της 16ετούς επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ποιο είναι το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας – Η νοσοκόμα που έκλεψε την καρδιά του Πίτερ Φίλιπς

16:45ΕΘΝΙΚΑ

Λιακάκος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: «Δεν έχουμε τουρκική μεταμέλεια – έχουμε τουρκικό υπολογισμό – Να επεκτείνουμε τώρα τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ.»»

16:39LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Ρέμου για τον Παντελίδη: «Είναι μια πληγή μέσα μου» - Τα λόγια της κόρης του για τον θάνατο της Μαρινέλλας

16:31ΕΛΛΑΔΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς» και η διάπλασις των παίδων - Γιαγιάδες, παππούδες και επαγγελματίες δικαιούνται ένταξη στο πρόγραμμα για την ανατροφή των μωρών

16:21TRAVEL

Ελληνική η παραλία που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο - Με κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά

16:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον Σταύρο Πήλιο

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Την Τρίτη απολογείται ο 56χρονος που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα στο Ακρωτήρι

15:54ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «χρόνια πολλά» του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία, για τα γενέθλιά της

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική - Δεν υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων

15:45ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Δεν ασχολούμαστε άλλο με τον έκπτωτο Ν.Λ., έχουν επιληφθεί οι αρχές»

15:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ατομικό πρόγραμμα ο Ντόρσεϊ πριν από το Game 3 των τελικών της GBL

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για τους σεισμούς στην Εύβοια

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Lego κυκλοφόρησε σετ της Σαγράδα Φαμίλια με 12.060 κομμάτια - Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της εταιρείας - Δείτε φωτογραφίες

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον χορό των Ρίχτερ η Εύβοια - 10 μετασεισμοί, κατολισθήσεις και υλικές ζημιές σε Προκόπι, Δαφνούσα, απεγκλωβισμός ηλικιωμένων στη Λίμνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον χορό των Ρίχτερ η Εύβοια - 10 μετασεισμοί, κατολισθήσεις και υλικές ζημιές σε Προκόπι, Δαφνούσα, απεγκλωβισμός ηλικιωμένων στη Λίμνη

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

11:23LIFESTYLE

Τερζής: «Μηδενικά Ρουβάς, Μαζωνάκης πριν τους αναλάβω» - Η Βίσση, ο Κότσιρας κι ο Οικονομόπουλος

16:39LIFESTYLE

Η εξομολόγηση του Ρέμου για τον Παντελίδη: «Είναι μια πληγή μέσα μου» - Τα λόγια της κόρης του για τον θάνατο της Μαρινέλλας

15:45ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Δεν ασχολούμαστε άλλο με τον έκπτωτο Ν.Λ., έχουν επιληφθεί οι αρχές»

16:21TRAVEL

Ελληνική η παραλία που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο - Με κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βαρύ πένθος στα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί στην Εύβοια: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων γυναικών από σπίτια στη Λίμνη

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Εκτεταμένες ζημιές στον δήμο Μαντουδίου, έγιναν κατολισθήσεις»

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη θα χορέψει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το Ρεκόρ Γκίνες

16:31ΕΛΛΑΔΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς» και η διάπλασις των παίδων - Γιαγιάδες, παππούδες και επαγγελματίες δικαιούνται ένταξη στο πρόγραμμα για την ανατροφή των μωρών

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Τι λένε οι σεισμολόγοι - «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ