Βόλος: Έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει και τραυμάτισε σοβαρά οδηγό μοτοσικλέτας

Τον σοβαρό τραυματισμό 50χρονου μοτοσικλετιστή προκάλεσε μία 55χρονη οδηγός αυτοκινήτου στις Αλυκές Βόλου, όταν προσπάθησε να ξεπαρκάρει χωρίς να δει το όχημα που κινούταν ακριβώς πίσω της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 7 Ιανουαρίου 2022, στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης, στις Αλυκές. Η 55χρονη, επιχείρησε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό της για να πάει σε κοντινό σούπερ μάρκετ και να αγοράσει γάλα, προκαλώντας ωστόσο το ατύχημα.

Ο 50χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, από την σύγκρουση, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί του χέρι. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί συντριπτικό κάταγμα δεξιάς κερκίδας και ωλένης, ρήξη δεξιάς κλείδας και κάταγμα πηχεοκαρπικής άρθρωσης του ίδιου άκρου.

Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ο 50χρονος κατέθεσε ότι ταλαιπωρείται μέχρι και σήμερα από το τραυματισμένο του χέρι και υποβάλλεται ακόμα σε φυσικοθεραπείες.

Η 55χρονη ισχυρίστηκε πως έλεγξε τον δρόμο πριν προσπαθήσει να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο, ωστόσο ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, ενώ σήμερα, σε Β’ βαθμό, μειώθηκε η ποινή της σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Με πληροφορίες από gegonota.news

Διαβάστε επίσης