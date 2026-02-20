Η Κίμωλος κερδίζει τον φωτογραφικό διαγωνισμό 10 χρόνων EPAS

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας για τα 10 χρόνια του Προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPAS) ολοκληρώθηκε και ανέδειξε τον νικητή για την Ελλάδα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κιμώλου, με μια συμμετοχή που αναδεικνύει, με βαθιά ανθρωποκεντρικό και αλληγορικό τρόπο, το πραγματικό νόημα της Ευρώπης σήμερα.

Με αφετηρία το μήνυμα της Eleanor Roosevelt, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκινούν από μέρη μικρά που δε φαίνονται σε κανένα χάρτη του κόσμου», οι μαθητές αποτύπωσαν την ιδέα τους για το τι είναι Ευρώπη με την παρακάτω συμμετοχή:

Σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, την Κίμωλο, πολίτες από χώρες εκτός Ε.Ε. έχουν βρει καταφύγιο, ασφάλεια και την ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Η Ε.Ε. δε βρίσκεται μόνο στις μεγάλες πρωτεύουσες. Βρίσκεται σε μέρη μικρά…«αθόρυβα»…Στην καρδιά και την ψυχή των κατοίκων τους. Στην αλληλοβοήθεια. Στην κατανόηση. Στην αποδοχή.

Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να είναι ο εαυτός τους στην Ε.Ε.

Στο μικρό νησί της Κιμώλου, στις Κυκλάδες, η ματιά των μαθητών στρέφεται εκεί όπου η Ευρώπη πραγματικά διαμορφώνεται: στα μικρά, «αθόρυβα» μέρη και στις αυθεντικές ιστορίες των ανθρώπων τους, αποδίδοντας με έναν ιδιαίτερο, μη τετριμμένο και βαθιά αλληγορικό τρόπο τι σημαίνει Ευρώπη σήμερα — αποδοχή, αλληλεγγύη, ασφάλεια και μια νέα αρχή για όλους. Μέσα από ένα κάδρο άρτιο τόσο αισθητικά όσο και τεχνικά, αποτυπώνεται μια απλή αλλά δυνατή εικόνα καθημερινότητας, που αναδεικνύει το αληθινό πρόσωπο της Ευρώπης, μιας Ευρώπης της ανθρωπιάς, της αποδοχής, της αλληλεγγύης και του σεβασμού, η οποία γεννιέται στις μικρές κοινότητες και στις καθημερινές πράξεις των ανθρώπων.

Τελική κατάταξη – Πρώτη δεκάδα Ελλάδας

Τα έργα των παρακάτω σχολείων θα εκτεθούν στο Europa Experience Αθήνα.

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κιμώλου 2ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας «Αθανάσιος Παπαγεωργίου» 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης Homo educandus - Αγωγή 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή» 4ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων – Ακαδημία Γενικό Λύκειο Λούσικων Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Φερών Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεταξάδων 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς

Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τα παρακάτω μέλη:

Ιωάννης Λυκούρης – Αντιπρόεδρος Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

Τζίνα Σκανδάμη – Φωτογράφος, συνεργάτιδα Liquid Media

Zoe Pre – Content Creator

Ελβίρα Φόρτε – Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Προγράμματος EPAS

Νιόβη Καϊμακά – Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Schuman trainee, αρμόδια για το Πρόγραμμα EPAS

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων του Προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPAS), με θέμα «10 χρόνια EPAS: Τι σημαίνει για μένα η Ευρώπη» και απευθύνθηκε στα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι μαθητές – υποψήφιοι Junior Ambassadors κλήθηκαν να αποτυπώσουν, με μία φωτογραφία ανά σχολείο (ψηφιακή ή αναλογική, όχι παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη), τη δική τους οπτική για την Ευρώπη, συνοδευόμενη από τίτλο και σύντομο κείμενο έως 500 χαρακτήρες.

Το Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) απευθύνεται σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης των μαθητών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, καθώς και στην καλλιέργεια της ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής των νέων, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, διαλόγου και συνεργασίας στο σχολείο και την τοπική κοινωνία.

Στην Ελλάδα, το Πρόγραμμα υλοποιείται με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Για το σχολικό έτος 2025-2026 αριθμεί 120 Λύκεια δημόσια και ιδιωτικά κάθε τύπου από τις 13 περιφέρειες της χώρας.