Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής την Παρασκευή λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από το Φάληρο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε όλους τους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη η κατάσταση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 30' από Κάντζα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/dnUdXLlEc4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 20, 2026

