Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live
Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη παραμένει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής την Παρασκευή λόγω της εξόδου των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.
Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από το Φάληρο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε όλους τους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολη η κατάσταση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 30' από Κάντζα έως Κηφισίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Κίμωλος κερδίζει τον φωτογραφικό διαγωνισμό 10 χρόνων EPAS
17:24 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού
09:06 ∙ LIFESTYLE
Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο
16:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ