Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό και σε άλλες οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (20/02).
Στην κυκλοφορία δόθηκαν οι είσοδοι που ήταν κλειστοί στην Αττική Οδό ωστόσο η κίνηση παραμένει από νωρίς.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Μεταμόρφωση, η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, καθώς και η Κηφισίας, από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και τμήματα της Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Την ίδια ώρα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
