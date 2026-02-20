Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το μεσημέρι της Παρασκευής (20/02), ενώ η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έχει ξεκινήσει.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από το Φάληρο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ταυτόχρονα, στο «κόκκινο» είναι όλοι οι βασικοί οδοί του κέντρου, η Κηφισίας από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου, και τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών.

Δύσκολη η κατάσταση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 30' από Μαραθώνος έως Κηφισίας.