Κίνηση τώρα: Άνοιξε όλη η Αττική Οδός - Απροσπέλαστος ο Κηφισός
Στην κυκλοφορία δόθηκαν οι είσοδοι που ήταν κλειστοί στην Αττική Οδό ωστόσο η κίνηση παραμένει από νωρίς.
Συγκεκριμένα, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στον Κηφισό καθώς τόσο το ρεύμα καθόδου, όσο και της ανόδου, βρίσκονται από νωρίς στα «κόκκινα», όπως και η περιφερειακή στο Σχιστό.
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κηφισίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
