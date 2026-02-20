Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Βίνο ντοκουμέντο δείχνει τον 17χρονο Άγγελο λίγα λεπτά πριν πεθάνει μετά από άγριο ξυλοδαρμό στις Σέρρες.

Ο 17χρονος παρέμεινε περίπου 20 λεπτά αιμόφυρτος σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών πριν επιστρέψει σπίτι και καταλήξει.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε εκτεταμένους μώλωπες και εκδορές σε όλο το σώμα, υποδεικνύοντας αμυντική στάση του θύματος.

Ο 15χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη και προφυλακίστηκε, αρνούμενος ότι προκάλεσε τον θάνατο με πρόθεση.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποδεικνύουν ότι η επίθεση ήταν βίαιη και όχι απλός καυγάς. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η εικόνα του 17χρονου Άγγελος λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε στις Σέρρες. Το Mega φέρνει στο φως βίντεο από τη μοιραία νύχτα: ο 15χρονος κατηγορούμενος πλησιάζει στην πλατεία των Σερρών μαζί με δύο φίλους του, ενώ λίγο αργότερα το θύμα καταφεύγει σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών για να καθαρίσει το αίμα από το πρόσωπό του.

Ο 17χρονος φορούσε κουκούλα και κρατούσε το πρόσωπό του, προσπαθώντας να περάσει απαρατήρητος. Χωρίς να απευθυνθεί σε κανέναν, εισήλθε στο πρακτορείο και κατευθύνθηκε στην τουαλέτα στο βάθος, αιμόφυρτος αλλά ακόμα όρθιος. Σύμφωνα με περιγραφές, παρέμεινε εκεί περίπου 20 λεπτά, πριν φύγει κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο της παρέας του για να επιστρέψει σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που δημοσιεύει το Mega καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε τα χτυπήματα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε μώλωπες σε μέτωπο, αυτί, μάτια, χείλη, στήθος, χέρια, δάχτυλα και πόδια, καθώς και αποξηραμένο αίμα στη μύτη. Σημειώθηκαν εκδορές σε σαγόνι, λαιμό, κλείδα, θώρακα, αγκώνες, καρπό, πλάτη και μέση. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο 17χρονος κρατούσε κυρίως αμυντική στάση και δεν προέβαλε αντίσταση.

Η επίθεση και οι καταθέσεις

Τα γεγονότα διαδραματίστηκαν την παραμονή των Θεοφανίων, όταν ο 15χρονος κατηγορούμενος και δύο φίλοι του εμφανίστηκαν στην πλατεία των Σερρών, όπως καταγράφεται σε κάμερα ασφαλείας.

Ο 15χρονος, που συνελήφθη και προφυλακίστηκε, ισχυρίζεται πως τσακώθηκε με τον 17χρονο αλλά δεν τον χτύπησε θανάσιμα. Ο φίλος του επιμένει ότι δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν έντονη βία και μανία κατά την επίθεση, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί ενός περιορισμένου καυγά.

